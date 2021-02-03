На спецкора «Новой» Илью Азара составили два протокола из-за постов в фейсбуке, опубликованных полгода назад

Полиция составила два протокола на спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара. Ему вменили повторное нарушение закона о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП).

В одном из протоколов говорится, что Азар в своем фейсбуке опубликовал пост «с призывом неопределенного круга граждан» участвовать в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова 13 июля у СИЗО «Лефортово». Второй протокол касается «призывов» к участию в акции против поправок к Конституции 12 марта.

«В протоколе так и написано, что некий сотрудник ЦПЭ мониторил интернет и ВДРУГ обнаружил на моей личной странице призывы полугодовой и почти годовой давности. Интересно, что когда в марте я призывал на пикетную очередь у Князя Владимира, она запрещена еще не была ни по закону (с декабря 2020), ни по понятиям (с мая 2020), и никого там не задерживали. ЦПЭ, получается, отменил принцип «закон не имеет обратной силы», — уточнил Азар.

Сначала полицейские хотели составить на спецкора четыре протокола, однако по еще двум они не нашли нарушений. По каждому из протоколов журналисту грозит до 30 суток ареста.

Азара уведомили о составлении протоколов спустя несколько дней после протестной акции 23 января. Ему прислали телеграмму из Тверского ОВД.