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№ 11 от 3 февраля 2021

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Суд в Петербурге запретил еще три аниме

Культура642

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Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения на территории России ссылок еще на три аниме. Об этом сообщает пресс-служба городских судов. 

Под запретом оказались ссылки на аниме «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь». В суде посчитали, что в них содержится информация, причиняющая «вред здоровью несовершеннолетних». В частности, там есть «материалы порнографического содержания, а также материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению». 

Экспертизу проводили специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Они установили, что в мультфильмах есть «натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни». 

1 февраля районные суд Санкт-Петербурга также запретили распространение ссылок на аниме «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Князь тьмы и герой», «Межвидовые рецензенты» и «Класс убийц». 

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение ссылок на популярные аниме-сериалы «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Инуяшики».

Прокуратура требовала также запретить песню Моргенштерна «Я съел деда» и другие аниме. Рассматривать соответствующие иски суд будет в феврале. Всего Колпинский районный суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками. 

Теги:
sf, интернет, запреты, аниме
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