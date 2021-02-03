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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
Россия возобновит рейсы в Армению и Азербайджан, а также восстановит железнодорожное сообщение с Беларусью
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью и о возобновлении авиасообщения с Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится на сайте правительства.
С 8 февраля поезда будут ездить по маршруту Минск-Москва-Минск, а также Москва-Калининград и обратно с остановкой в Минске. Количество авиарейсов из Москвы в Минск увеличится с трех до пяти в неделю.
Рейсы в Азербайджан (Москва-Баку) возобновятся с 15 февраля и будут летать два раза в неделю. С периодичностью четыре раза в неделю самолеты также начнут выполнять рейсы в Ереван.
Пассажирское авиасообщение Россия приостановила в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Летом прошлого года с рядом стран авиасообщение начали восстанавливать. В частности, в январе появились рейсы в Грецию, Синграпур, Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар. Также восстановлено авиасообщение с Турцией, Танзанией, Сербией, ОАЭ, Мальдивами и рядом других стран.
Теги:пандемия, россия, авиасообщение, em
Власти Кузбасса наградили росгвардейцев после акций 23 и 31 января. Их имена и лица скрыли
После протестных акций 23 и 31 января парламент Кузбасса отметил благодарственными письмами пятерых сотрудников Росгвардии за «большой личный вклад» в обеспечение охраны общественного порядка. О награждении отчиталась пресс-служба парламента.
При этом имена награжденных чиновники решили скрыть.
«К сожалению, мы не можем назвать славные имена этих пяти ребят. Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение», — сообщил председатель парламента Вячеслав Петров.
На опубликованной фотографии лица награжденных скрыты, отмечает «Тайга.Инфо».
Акции 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального прошли по всей России — от Владивостока до Калининграда. По оценкам NGS.42, в Кемерово на центральную площадь вышли несколько сотен человек, некоторых задержали.