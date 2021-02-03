Россия возобновит рейсы в Армению и Азербайджан, а также восстановит железнодорожное сообщение с Беларусью

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью и о возобновлении авиасообщения с Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится на сайте правительства.

С 8 февраля поезда будут ездить по маршруту Минск-Москва-Минск, а также Москва-Калининград и обратно с остановкой в Минске. Количество авиарейсов из Москвы в Минск увеличится с трех до пяти в неделю.

Рейсы в Азербайджан (Москва-Баку) возобновятся с 15 февраля и будут летать два раза в неделю. С периодичностью четыре раза в неделю самолеты также начнут выполнять рейсы в Ереван.

Пассажирское авиасообщение Россия приостановила в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Летом прошлого года с рядом стран авиасообщение начали восстанавливать. В частности, в январе появились рейсы в Грецию, Синграпур, Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар. Также восстановлено авиасообщение с Турцией, Танзанией, Сербией, ОАЭ, Мальдивами и рядом других стран.