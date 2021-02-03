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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
Власти Кузбасса наградили росгвардейцев после акций 23 и 31 января. Их имена и лица скрыли
После протестных акций 23 и 31 января парламент Кузбасса отметил благодарственными письмами пятерых сотрудников Росгвардии за «большой личный вклад» в обеспечение охраны общественного порядка. О награждении отчиталась пресс-служба парламента.
При этом имена награжденных чиновники решили скрыть.
«К сожалению, мы не можем назвать славные имена этих пяти ребят. Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение», — сообщил председатель парламента Вячеслав Петров.
На опубликованной фотографии лица награжденных скрыты, отмечает «Тайга.Инфо».
Акции 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального прошли по всей России — от Владивостока до Калининграда. По оценкам NGS.42, в Кемерово на центральную площадь вышли несколько сотен человек, некоторых задержали.
Теги:sn, парламент, росгвардия, кузбасс
ЦИК: онлайн-голосование на сентябрьских выборах пройдет в шести регионах
Дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах пройдет в шести российских регионах, в том числе в Москве. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Она отметила, что в ближайшее время начнется сбор заявок на проведение онлайн-голосования от российских регионов. «[В Москве] будут проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе, все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую мы готовим с "Ростелекомом" и Минцифры, но правила, порядок голосования будут едиными», — сказала Памфилова на заседании ЦИК (цитата по ТАСС).
Памфилова также заявила о вероятности того, что выборы в 2021 году пройдут в течение трех дней. До 30 мая, пока проходят выборы и довыборы в регионах, будет применяться временный порядок проведения многодневного голосования.
Формат онлайн-голосования применялся во время голосования по поправкам к Конституции для жителей Москвы и Нижегородской области, во всех российских регионах оно длилось в течение недели. На выборах, прошедших в сентябре этого года, голосование также проходило в три дня.
Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов будут проходить региональные и муниципальные выборы.