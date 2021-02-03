ЦИК: онлайн-голосование на сентябрьских выборах пройдет в шести регионах

Дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах пройдет в шести российских регионах, в том числе в Москве. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она отметила, что в ближайшее время начнется сбор заявок на проведение онлайн-голосования от российских регионов. «[В Москве] будут проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе, все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую мы готовим с "Ростелекомом" и Минцифры, но правила, порядок голосования будут едиными», — сказала Памфилова на заседании ЦИК (цитата по ТАСС).

Памфилова также заявила о вероятности того, что выборы в 2021 году пройдут в течение трех дней. До 30 мая, пока проходят выборы и довыборы в регионах, будет применяться временный порядок проведения многодневного голосования.

Формат онлайн-голосования применялся во время голосования по поправкам к Конституции для жителей Москвы и Нижегородской области, во всех российских регионах оно длилось в течение недели. На выборах, прошедших в сентябре этого года, голосование также проходило в три дня.

Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов будут проходить региональные и муниципальные выборы.