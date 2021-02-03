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№ 11 от 3 февраля 2021

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ЦИК: онлайн-голосование на сентябрьских выборах пройдет в шести регионах

Политика4

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Дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах пройдет в шести российских регионах, в том числе в Москве. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. 

Она отметила, что в ближайшее время начнется сбор заявок на проведение онлайн-голосования от российских регионов. «[В Москве] будут проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе, все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую мы готовим с "Ростелекомом" и Минцифры, но правила, порядок голосования будут едиными», — сказала Памфилова на заседании ЦИК (цитата по ТАСС).

Памфилова также заявила о вероятности того, что выборы в 2021 году пройдут в течение трех дней. До 30 мая, пока проходят выборы и довыборы в регионах, будет применяться временный порядок проведения многодневного голосования. 

Формат онлайн-голосования применялся во время голосования по поправкам к Конституции для жителей Москвы и Нижегородской области, во всех российских регионах оно длилось в течение недели. На выборах, прошедших в сентябре этого года, голосование также проходило в три дня.

Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов будут проходить региональные и муниципальные выборы. 

Теги:
памфилова, выборы, голосование, em

Правительство Дании начало разработку цифровых «COVID-паспортов» для бизнеса

Общество94

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Кабинет министров Дании объявил о введении онлайн-паспортов вакцинации для представителей бизнеса, сообщает минфин королевства.

«Многие датские компании — часть глобальной экономики, они представлены на рынках по всему миру. Поэтому правительство в срочном порядке провигает решение, которое позволит [представителям бизнеса] путешествовать. Мы также рассматриваем возможность введения цифровых корона-паспортов, которые можно будет применить в других сферах», — заявил и.о. министра финансов Дании Мортен Бёдсков.

Цифровые паспорта будут служить доказательством вакцинации от COVID-19 при деловых поездках за рубеж.

Министерство здравоохранения страны должно завершить работу над проектом к концу февраля.

Правительство королевства не исключает, что паспорта вакцинации будут выдаваться и другим гражданам с целью постепенно вывести страну из локдауна. В разработке проекта принимают участие представители датской промышленности, бизнеса и культуры. Документ также будет соответствовать общим требованиям Евросоюза, сообщают власти.

При этом датским медикам еще предстоит изучить подробнее вопрос о том, может ли вакцинированный человек стать переносчиком коронавирусной инфекции. Только после этого Дания примет решение о распространении документа на не связанные с бизнесом поездки.

За все время пандемии в Дании зафиксировали около 199 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом 189 тысяч человек выздоровели, 2160 пациентов скончались.

Во время очередного пика пандемии в середине декабря 2020 года власти королевства ввели ограничения на публичные собрания (не более пяти человек в одной группе), продажу алкоголя ночью, работы общепита, спортзалов, кионтеатров, культурных учреждений и торговых центров. В стране также действует масочный режим. С 27 декабря по всей Дании проводится всеобщая вакцинация.

Теги:
kn, бизнес, вакцины, COVID-19, паспорт, дания
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