Правительство Дании начало разработку цифровых «COVID-паспортов» для бизнеса

Кабинет министров Дании объявил о введении онлайн-паспортов вакцинации для представителей бизнеса, сообщает минфин королевства.

«Многие датские компании — часть глобальной экономики, они представлены на рынках по всему миру. Поэтому правительство в срочном порядке провигает решение, которое позволит [представителям бизнеса] путешествовать. Мы также рассматриваем возможность введения цифровых корона-паспортов, которые можно будет применить в других сферах», — заявил и.о. министра финансов Дании Мортен Бёдсков.

Цифровые паспорта будут служить доказательством вакцинации от COVID-19 при деловых поездках за рубеж.

Министерство здравоохранения страны должно завершить работу над проектом к концу февраля.

Правительство королевства не исключает, что паспорта вакцинации будут выдаваться и другим гражданам с целью постепенно вывести страну из локдауна. В разработке проекта принимают участие представители датской промышленности, бизнеса и культуры. Документ также будет соответствовать общим требованиям Евросоюза, сообщают власти.

При этом датским медикам еще предстоит изучить подробнее вопрос о том, может ли вакцинированный человек стать переносчиком коронавирусной инфекции. Только после этого Дания примет решение о распространении документа на не связанные с бизнесом поездки.

За все время пандемии в Дании зафиксировали около 199 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом 189 тысяч человек выздоровели, 2160 пациентов скончались.

Во время очередного пика пандемии в середине декабря 2020 года власти королевства ввели ограничения на публичные собрания (не более пяти человек в одной группе), продажу алкоголя ночью, работы общепита, спортзалов, кионтеатров, культурных учреждений и торговых центров. В стране также действует масочный режим. С 27 декабря по всей Дании проводится всеобщая вакцинация.