В России выявили 16 474 новых случая COVID-19. Это минимум с конца октября

Российские врачи выявили за сутки еще 16 474 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.

Сегодня на первом месте по числу новых заболевших оказался Санкт-Петербург — там выявили 1916 новых случаев. В Москве положительным результат теста на коронавирус оказался еще у 1545 человек, в Подмосковье — у 773. Всего с начала пандемии в России зафиксировали более 3,9 миллиона случаев заражения инфекцией.

За последний день непосредственно от COVID-19 скончались еще 526 человек, из них 65 — в Москве, 55 — в Санкт-Петербурге, 37 — в Подмосковье, 28 — в Ростовской области. Всего с марта в России коронавирус унес более 74,5 тысячи жизней.

Накануне независимая экспертиза подтвердила эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. В публикации отмечается, что эффективность вакцины составила 91,8% у участников старше 60 лет.