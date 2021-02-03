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№ 11 от 3 февраля 2021

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ФАС возбудила дело против Ростуризма о нарушении антимонопольного законодательства из-за конкурса на гранты

Общество61

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Ростуризма о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию решения, подписанного замруководителя ведомства Тимофеем Нижегородцевым.

ФАС действительно нашла в действиях Ростуризма признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщил представитель главы управления службы Надежды Шаравской. Агентство заподозрили в нарушении проведения конкурса грантов для развития внутреннего и въездного туризма. 

На результаты конкурса в ФАС пожаловались участники торгов: копию о возбуждении дела ФАС направила восьми компаниям в разных регионах. Одна из них, «Скидки-Онлайн.Ру», например, обращала внимание на недостоверную и неполную информацию по конкурсу. Там заключили, что некоторые члены конкурсной комиссии «имеют непосредственное отношение к компаниям, получившим денежные средства», в частности, к Русскому географическому обществу. 

В комиссию действительно входил директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Сергей Чечулин, обратил внимание РБК. По итогам конкурса общество получило гранты на 2,8 и 3 млн рублей, еще два гранта на 2 млн и 1,5 млн рублей получило архангельское отделение организации, а два других, каждый на сумму около 2 млн рублей — ее алтайское отделение. 

В Ростуризме настаивают, что грантовая программа «отвечает всем требованиям прозрачности и открытости», а за ее основу взят механизм, «который повсеместно используется другими ведомствами в самых различных отраслях и сферах деятельности и доказал свою эффективность». Представитель агентства, в частности, указал, что предложения распределялись между экспертами автоматически, а оценивали их так, что «ни в процессе голосования, ни после него никто не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал». Он добавил, что Ростуризм уже предоставил необходимые документы в ФАС. 

Теги:
ростуризм, фас, em
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