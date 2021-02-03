Зеленский ввел санкции против депутата Козака и запретил вещание принадлежащих ему телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих ему. Указ украинского лидера опубликован на его сайте.

Ограничения предполагают в том числе блокировку активов, запреты на совершение сделок с ценными бумагами, на вещание на территории Украины и на вывод капиталов. Санкции вступили в силу накануне и будут действовать в течение пяти лет. Вещание каналов, против которых ввели изменения, теперь доступны для просмотра только на YouTube.

Среди попавших под санкции — также «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и некоторые другие. В своем совместном заявлении попавшие под ограничения каналы назвали санкции против них «политической расправа над неугодными СМИ». Они отметили, что планируют бороться за право находиться в эфире.

Осенью прошлого года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку NewsOne, «112 Украина» и ZIK, показавших фрагмент встречи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. «Его высказывания по своему стилистическим и семантическим значением являются утверждениями, которые могут создать убеждение аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу», — заявил тогда регулятор.