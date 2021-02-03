Основатель Amazon Джефф Безос объявил об уходе с поста гендиректора компании

Основатель Amazon Джефф Безос уйдет с поста генерального директора компании в третьем квартале 2021 года и займет должность исполнительного председателя совета директоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Amazon.

Новым гендиректором компании станет Энди Ясси, который до этого руководил Amazon Web Services.

«В качестве исполнительного председателя я собираюсь сосредоточить свои энергию и внимание на новых продуктах и инициативах. Энди хорошо знают внутри компании, он работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, я полностью в нем уверен», — заявил Безос в письме к сотрудникам компании.

Он сказал, что продолжит участвовать в важных проектах Amazon, но при этом у него будет больше времени, чтобы сфокусироваться на благотворительных фондах Bezos Earth Fund и Amazon Day 1 Fund, космической компании Blue Origin и издании The Washington Post.

Безос основал компанию Amazon в 1994 году. Началось все с небольшого онлайн-магазина, а сейчас это один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров, который работает в США, Канаде, Китае, Японии, Бразилии и странах Европы.

Ясси стал сотрудником компании в 1997 году и курировал Amazon’s Web Services с момента появления этого подразделения.

Сообщение об уходе Безоса с поста гендиректора опубликовали вместе с отчетом компании о доходах за 2020 год. Согласно нему, чистая прибыль Amazon за год выросла до 21,3 млрд долларов в сравнении с 11,6 млрд долларов в 2019 году. Чистый объем продаж увеличился на 38% — до 386,1 млрд долларов.

В начале января предприниматель Илон Маск, согласно онлайн-индексу Bloomberg, сместил Безоса с первой строчки рейтинга самых богатых людей в мире, которую он занимал с 2017 года. Однако, по данным рейтинга Forbes Real-Time, Безос опережает Маска — на данный момент его состояние составляет 196,2 миллиарда долларов.