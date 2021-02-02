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Россия пойдет за Навальным? Адвокат Илья Новиков отвечает Кириллу Мартынову

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№ 11 от 3 февраля 2021

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Что произошло за день 2 февраля. Коротко

Общество75

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  • Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде изменил условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше». Политика отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев. После вынесения приговора в центре Москвы и Петербурга собрались протестующие, силовики начали задержания.
  • Суд оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу об «оправдании терроризма». Дело возбудили из-за ее слов о взрыве в архангельском управлении ФСБ, суд назначил ей штраф в полмиллиона рублей.
  • Все игры чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге. Изначально планировалось, что ЧМ-2021 также пройдет в Минске, но 18 января IIHF лишила Беларусь права его проведения в связи с вопросами безопасности, которые «находятся вне ее контроля».
  • В Великобритании в возрасте 100 лет от COVID-19 скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. Весной, в преддверии своего столетнего юбилея он пообещал сделать сто 25-метровых кругов у своего сада и объявил сбор средств для помощи врачам. В итоге он собрал почти 33 миллиона фунтов стерлингов для британских медработников, борющихся с коронавирусом. В июле королева Елизавета II посвятила Мура в рыцари.
  • Независимая экспертиза подтвердила эффективность российской вакцины «Спутник V». Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. В публикации отмечается, что эффективность вакцины составила 91,8% у участников старше 60 лет.

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Теги:
sn, прокопьева, навальный, итоги
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