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№ 10 от 1 февраля 2021

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В возрасте 100 лет умер капитан Том Мур, собравший почти 33 млн фунтов для британских врачей

Общество587

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В Великобритании в возрасте 100 лет от COVID-19 умер ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. Во время пандемии он собрал почти 33 миллиона фунтов для британских медработников, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

Мура госпитализировали в воскресенье. Он лечился от пневмонии, а на прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус. Из-за пневмонии Мур не успел получить прививку от COVID-19. 

В преддверии своего столетнего юбилея Том Мур пообещал сделать сто 25-метровых кругов у своего сада и объявил сбор средств для помощи врачам, борющимся с коронавирусом. Каждое утро он выходил на своих ходунках во дворик и, в результате, собрал почти 33 миллиона фунтов стерлингов (более 2,5 миллиарда рублей). В день своего рождения он сделал финальный круг по саду и записал в поддержку медиков песню «You'll Never Walk Alone».

В июле королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари. Королева сделала исключение для ветерана, так как на фоне пандемии все мероприятия с ее участием были перенесены. 

Теги:
sf, коронавирус, ветераны, великобритания

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии

Спорт1 942

1 942
 

Все игры чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге, передает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). 

В федерации объяснили решение провести все игры в одном месте тем, что это позволит избежать перемещений межу странами и станет более безопасным и экономичным способом проведения мероприятия в условиях коронавируса. 

Матчи пройдут с 21 мая по 6 июня 2021 года на стадионе «Арена Рига» и в здании Олимпийского спортивного центра, которые находятся примерно в 150 метра друг от друга. 

IIHF также рассматривала варианты проведения чемпионата в Словакии и Дании. 

Изначально планировалось, что ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Риге и Минске, но 18 января IIHF лишила Беларусь права проведения чемпионата в связи с вопросами безопасности, которые «находятся вне ее контроля». При этом IIHF пообещала выплатить белорусским организаторам компенсацию.

Из-за начавшихся протестов после президентских выборов глава латвийского министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что проведение турнира в Беларуси «абсолютно недопустимо» и «аморально». Спонсоры турнира Nivea Men и Škoda предупредили об отказе от партнерства в случае, если чемпионат все же пройдет в Минске. Свои опасения в международную федерацию также направила и швейцарская компания Tissot.

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Теги:
sf, рига, чемпионат мира, лукашенко, хоккей
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