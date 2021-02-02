В возрасте 100 лет умер капитан Том Мур, собравший почти 33 млн фунтов для британских врачей

В Великобритании в возрасте 100 лет от COVID-19 умер ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. Во время пандемии он собрал почти 33 миллиона фунтов для британских медработников, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Мура госпитализировали в воскресенье. Он лечился от пневмонии, а на прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус. Из-за пневмонии Мур не успел получить прививку от COVID-19.

В преддверии своего столетнего юбилея Том Мур пообещал сделать сто 25-метровых кругов у своего сада и объявил сбор средств для помощи врачам, борющимся с коронавирусом. Каждое утро он выходил на своих ходунках во дворик и, в результате, собрал почти 33 миллиона фунтов стерлингов (более 2,5 миллиарда рублей). В день своего рождения он сделал финальный круг по саду и записал в поддержку медиков песню «You'll Never Walk Alone».

В июле королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари. Королева сделала исключение для ветерана, так как на фоне пандемии все мероприятия с ее участием были перенесены.