Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии

Все игры чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге, передает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В федерации объяснили решение провести все игры в одном месте тем, что это позволит избежать перемещений межу странами и станет более безопасным и экономичным способом проведения мероприятия в условиях коронавируса.

Матчи пройдут с 21 мая по 6 июня 2021 года на стадионе «Арена Рига» и в здании Олимпийского спортивного центра, которые находятся примерно в 150 метра друг от друга.

IIHF также рассматривала варианты проведения чемпионата в Словакии и Дании.

Изначально планировалось, что ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Риге и Минске, но 18 января IIHF лишила Беларусь права проведения чемпионата в связи с вопросами безопасности, которые «находятся вне ее контроля». При этом IIHF пообещала выплатить белорусским организаторам компенсацию.

Из-за начавшихся протестов после президентских выборов глава латвийского министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что проведение турнира в Беларуси «абсолютно недопустимо» и «аморально». Спонсоры турнира Nivea Men и Škoda предупредили об отказе от партнерства в случае, если чемпионат все же пройдет в Минске. Свои опасения в международную федерацию также направила и швейцарская компания Tissot.