Суд оставил в силе приговор журналистке Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор, вынесенный псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), возбужденному из-за ее слов о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Об этом «Новой газете» сообщила сама журналистка.

«Почему вы все время выставляете меня врагом? Я не враг этой стране. Я живу в этой стране и собираюсь жить в ней дальше. Я не враг России, я не оправдываю терроризм», — заявила журналистка, выступая с последним словом.

Дело об оправдании терроризма против Прокопьевой возбудили после ее высказывания в эфире «Эха Москвы в Пскове» о совершенном 17-летним Михаилом Жлобицким теракте в Архангельске.

Журналистка тогда зачитала в эфире свой авторский текст о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются. На следующий день он появился на сайте информагентства «Псковская лента новостей». Обвинение потребовало для Прокопьевой шесть лет колонии общего режима. В июле ее признали виновной и назначили штраф в полмиллиона рублей.