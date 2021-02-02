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№ 10 от 1 февраля 2021

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Суд оставил в силе приговор журналистке Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Общество191

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Апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор, вынесенный псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), возбужденному из-за ее слов о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Об этом «Новой газете» сообщила сама журналистка. 

«Почему вы все время выставляете меня врагом? Я не враг этой стране. Я живу в этой стране и собираюсь жить в ней дальше. Я не враг России, я не оправдываю терроризм», — заявила журналистка, выступая с последним словом.

Дело об оправдании терроризма против Прокопьевой возбудили после ее высказывания в эфире «Эха Москвы в Пскове» о совершенном 17-летним Михаилом Жлобицким теракте в Архангельске.

Журналистка тогда зачитала в эфире свой авторский текст о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются. На следующий день он появился на сайте информагентства «Псковская лента новостей». Обвинение потребовало для Прокопьевой шесть лет колонии общего режима. В июле ее признали виновной и назначили штраф в полмиллиона рублей.

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Теги:
sn, терроризм, прокопьева, суды
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