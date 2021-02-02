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№ 10 от 1 февраля 2021

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В Молдове возбудили дело против российского дипломата за попытку незаконного вывоза из страны более 50 тысяч долларов

Общество48

48
 

Пограничная полиция Молдовы возбудила уголовное дело о незаконном вывозе валюты российским дипломатом. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки.

По ее словам, 31 января при прохождении дипломатом контроля перед вылетом из аэропорта Кишинева сработали датчики специального детектора. Дипломат отказался показать полиции содержимое ручной клади и указать наличие валюты, объяснив это дипломатической неприкосновенностью. 

Ручную кладь в итоге проверили и нашли там незадекларированную валюту на сумму более 50 тысяч долларов. Вывозить из страны без декларации можно не более 10 тысяч евро (почти 12,3 тысячи долларов). 

Имя российского дипломата не называется. Источники Deschide.md утверждают, что дипломат вылетал из аэропорта Кишинева вместе с женой. Пресс-секретарь таможенной службы Олеся Пушкашу сказала изданию, что ей неизвестно, что случилось с деньгами, а также разрешили ли дипломату вылететь из Молдовы. 

Теги:
уголовное дело, российские дипломаты, молдова, em

Лавров на встрече с главой МИД Швеции выразил готовность обсуждать тему Навального «без предубеждения»

Политика519

519
 

В Швеции озабочены ситуацией с демократией и правами человека в России и ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, заявила глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Этими словами она открыла переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, пишет «Интерфакс».

«Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях», — сказал, в свою очередь, Лавров.

«Сегодня на переговорах я буду говорить о том, что Швеция и ЕС озабочены ухудшением положения в области демократии, гражданского общества и прав человека в России. Также я подниму тему нападения на Алексея Навального с применением нервно-паралитического яда, его ареста, а также действия российских властей во время уличных протестов в прошедшие выходные», — заявила Линде.

Глава МИД Швеции также призвала российские власти освободить Навального и заявила о недопустимости использования химических боевых ядов. Она отметила, что это общая позиция ЕС.

При этом Лавров заявил, что действия Швеции и стран ЕС «совсем не вписываются в требования транспарентности». По словам главы российского МИД, состояние отношений между двумя странами в целом «оставляет желать лучшего».

«Мы слышим заявления о так называемой российской военной угрозе и прочую антироссийскую риторику, но, к сожалению, все наши предложения о том, чтобы наладить диалог по многим вызывающим озабоченность вопросам, остаются без ответа», — сказал Лавров.

Симоновский суд Москвы сегодня на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос о замене условного срока на реальный Навальному по делу «Ив Роше». Представитель ФСИН на суде попросил отправить политика на три года шесть месяцев в колонию общего режима и назначить ему штраф в 500 тысяч рублей. Сам Навальный на заседании отметил, что проходил лечение и реабилитацию в Германии, соответствующие документы об этом есть.

Во многих российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. На первых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны свыше четырех тысяч человек, на вторых — более 5,6 тысячи.

Осенью независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Россия отрицает, что политик был отравлен, в стране уголовное дело не возбуждено.

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Теги:
em, навальный, россия, швеция
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