Частично признанная республика Косово и Израиль установили дипломатические отношения. Согласно подписанному в режиме онлайн соглашению, частично признанное государство Косово станет первым государством с преобладающим мусульманским населением, посольство которого откроется не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.

«Я благодарю Соединенные Штаты за их усилия для установления мира во всем мире и развития отношений Израиля со странами, с которыми у нас не было дипломатических связей до недавнего времени», — заявил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, назвав это событие «важным историческим шагом».

Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стуббла в свою очередь также поблагодарила США за поддержку соглашения. Несмотря на ситуацию c COVID-19 нам с израильским коллегой Габи Ашкенази при посредничестве США удалось провести первое в мире виртуальное установление дипломатических отношений между Косово и Израилем», — написала она.

Today, Feb 1st, under extraordinary COVID19 circumstances, with my Israeli counterpart @Gabi_Ashkenazi🇮🇱 & with the blessing of the #UnitedStates 🇺🇸, we managed to successfully conduct the world’s 1st ever virtual establishment of diplomatic relations between #Kosovo & #Israel. pic.twitter.com/m2l0Ssg6og — Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) February 1, 2021

Частично признанное Косово станет третьим государством после США и Гватемалы, чье дипломатическое представительство расположится в Иерусалиме.

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Сербии Александр Вучич заявил, что соглашение может негативно повлиять на отношения между Сербией и Израилем.

Соглашение о дипломатических связях двух сторон входило в пакет мер, направленных на нормализацию экономических отношений между Белградом и Приштиной. Он был принят президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром частично признанного Косово Авдуллахом Хоти в начале сентября прошлого года в Вашингтоне в присутствии занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа.

В начале декабря Израиль договорился о возобновлении дипломатических отношений с Марокко. Ранее о нормализации отношений также объявили ОАЭ, Бахрейн и Судан.

Читайте также Президент Сербии и премьер Косово подписали долгожданное соглашение в Вашингтоне. Мария Захарова высмеяла лидера Сербии в соцсетях и сразу же нехотя извинилась

Косово провозгласило свою независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Мнения стран по поводу признания Косово разделились: США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия и ряд других стран признали независимость государства, в то время как Россия, Сербия, Китай, Иран, Испания, Греция и другие страны самостоятельность Косово не признают.