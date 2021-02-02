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№ 10 от 1 февраля 2021

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Косово и Израиль установили дипломатические отношения

Общество20

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

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Частично признанная республика Косово и Израиль установили дипломатические отношения. Согласно подписанному в режиме онлайн соглашению, частично признанное государство Косово станет первым государством с преобладающим мусульманским населением, посольство которого откроется не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля. 

«Я благодарю Соединенные Штаты за их усилия для установления мира во всем мире и развития отношений Израиля со странами, с которыми у нас не было дипломатических связей до недавнего времени», — заявил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, назвав это событие «важным историческим шагом».  

Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стуббла в свою очередь также поблагодарила США за поддержку соглашения. Несмотря на ситуацию c COVID-19 нам с израильским коллегой Габи Ашкенази при посредничестве США удалось провести первое в мире виртуальное установление дипломатических отношений между Косово и Израилем», — написала она. 

Частично признанное Косово станет третьим государством после США и Гватемалы, чье дипломатическое представительство расположится в Иерусалиме. 

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Сербии Александр Вучич заявил, что соглашение может негативно повлиять на отношения между Сербией и Израилем.  

Соглашение о дипломатических связях двух сторон входило в пакет мер, направленных на нормализацию экономических отношений между Белградом и Приштиной. Он был принят президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром частично признанного Косово Авдуллахом Хоти в начале сентября прошлого года в Вашингтоне в присутствии занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа.

В начале декабря Израиль договорился о возобновлении дипломатических отношений с Марокко. Ранее о нормализации отношений также объявили ОАЭ, Бахрейн и Судан. 

Косово провозгласило свою независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Мнения стран по поводу признания Косово разделились: США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия и ряд других стран признали независимость государства, в то время как Россия, Сербия, Китай, Иран, Испания, Греция и другие страны самостоятельность Косово не признают.  

Теги:
трамп, sf, дипломатия, израиль, косово
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