ХАКАТОН
Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: регистрация на «Прожектор 2021»
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
Свежий выпуск
№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
Якутского шамана Габышева вновь принудительно госпитализировали в психдиспансер
Мария ЕфимоваКорреспондент
Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Сторона защиты приобщила к материалам дела заключение независимого эксперта-психиатра, согласно которому Габышев не подлежит принудительной госпитализации. Также защита ходатайствовала о вызове специалиста из Москвы и проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы, однако суд эти ходатайства отклонил. Прянишников добавил, что решение будет обжаловано.
Габышева увезли в Якутский республиканский психоневрологический диспансер 27 января. Прянишников связывал это с объявленными шаманом планами о возобновлении похода на Москву в марте.
Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, в 2019 году. Он дошел до Бурятии, где его задержали. Впоследствии на шамана завели дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Он находился под подпиской о невыезде, но обвинение Габышеву так и не предъявили. Сейчас мера пресечения шаману не избрана.
В середине мая прошлого года шамана впервые насильно отвезли в психиатрическую больницу. Когда он подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психиатрический диспансер.
В иске утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали.