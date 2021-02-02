Якутского шамана Габышева вновь принудительно госпитализировали в психдиспансер

Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Сторона защиты приобщила к материалам дела заключение независимого эксперта-психиатра, согласно которому Габышев не подлежит принудительной госпитализации. Также защита ходатайствовала о вызове специалиста из Москвы и проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы, однако суд эти ходатайства отклонил. Прянишников добавил, что решение будет обжаловано.

Габышева увезли в Якутский республиканский психоневрологический диспансер 27 января. Прянишников связывал это с объявленными шаманом планами о возобновлении похода на Москву в марте.

Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, в 2019 году. Он дошел до Бурятии, где его задержали. Впоследствии на шамана завели дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Он находился под подпиской о невыезде, но обвинение Габышеву так и не предъявили. Сейчас мера пресечения шаману не избрана.

В середине мая прошлого года шамана впервые насильно отвезли в психиатрическую больницу. Когда он подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психиатрический диспансер.

В иске утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали.