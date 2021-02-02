СМИ: пришедшие к власти военные в Мьянме задержали несколько сотен человек

Военные в Мьянме, которые пришли к власти в результате переворота, задержали несколько сотен человек, в частности, руководство и активистов экс-правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) и главу МИД, бывшего фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает Kyodo.

Накануне поздно вечером военные объявили о назначении 11 новых министров, в том числе и главы МИД. Аун Сан Су Чжи поместили под домашний арест. По данным агентства, ей иногда позволяют гулять по ее резиденции.

Помимо самих членов НЛД, также задержаны и многие члены их семей. Большинство из них, как и Аун Сан Су Чжи, находятся под домашним арестом.

Переворот в Мьянме произошел в ночь на 1 февраля. Военные передали власть командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну и объявили чрезвычайное положение сроком на год.

Происходящее военные назвали ответом на «фальсификации» во время парламентских выборов, прошедших в ноябре. На них партия НЛД победила, получив 396 мест в парламенте, что дало ей право сформировать правительство. Поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза получила 33 места. Военные оспаривали результаты выборов в Верховном суде, однако доказательств фальсификаций официально не нашли.