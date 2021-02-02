В Москве и Петербурге у спецприемников — очереди из переполненных людьми автозаков. С момента задержаний прошло почти двое суток. Видеообращение

Задержанных в Москве на несанкционированной акции 31 января для отбывания административного ареста привезли к спецприемнику в деревне Сахарово в Троицком административном округе. Из-за отсутствия мест у него выстроилась очередь из автозаков, пишет «ОВД-Инфо».

Полицейские сказали находящимся в автозаке людям, что время ожидания может составить до 48 часов. Сегодня примерно в 6:00 задержанные записали видеообращение. Они отметили, что с момента задержаний прошло уже более 40 часов.

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

«Фактически еще ни разу нас не кормили, — говорит на видео мужчина, зачитывающий текст обращения.

— Последние девять часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли, в изолятор для мигрантов в деревне Сахарово, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными.

Мы требуем от СПЧ, ГУВД Москвы и Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательства! Мы просим свободные СМИ распространить данное обращение».

Активист Илья Афанасьев, которому назначили пять суток ареста из-за акции 31 января, сообщил о долгом оформлении в спецприемнике в Петербурге на Захарьевской улице. По его словам, автозаки выстроились в большую очередь, а общее число ожидающих, по его оценке — более 40 человек. За час в спецприемник отводят, в среднем, по три человека. По словам полицейских, из-за нехватки мест тех, кому назначили административный арест, могут поместить в одну камеру с теми, кому вменяются уголовные статьи.

«Попеременно то становится холодно, когда автозак выключен, то становится невозможно дышать из-за выхлопных газов, когда он включен. Полиция своими действиями создала условия для нарушения санитарных эпидемиологических норм», — рассказал «ОВД-Инфо» Афанасьев. Проект отмечает, что тем, кому назначили административные аресты, во время ожидания не дают горячей еды и воды. Афанасьев позже сообщил, что автозак, в котором он находится, повезли в спецприемник в Гатчине.

Во многих городах России 31 и 23 января прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального. В минувшее воскресенье, по последним данным «ОВД-Инфо», были задержаны как минимум 5754 человека, из них по крайней мере 1908 — в Москве и как минимум 1336 — в Петербурге.

Навального сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию, задержали в московском аэропорту Шереметьево, а на следующий день отправили в СИЗО «Матросская тишина». Сегодня Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». У суда уже начались задержания.