В России за сутки выявили 16 643 новых случая заражения COVID-19. Это минимум с конца октября

В России выявили 16 643 новых случая COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб. Это минимум с 28 октября, когда в стране зафиксировали 16 202 случая за сутки.

Накануне, 1 февраля, за день во всей стране выявили 17 648 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 884 730. В Москве за последние сутки выявили 1701 новых случая заражения COVID-19 — это минимальный показатель в городе с 26 сентября. В Петербурге прирост составил 1484 случая (минимум с 25 сентября).

Скончались за сутки по стране от коронавируса 539 пациентов, из них 74 — в Москве и 65 — в Петербурге. Общее число умерших в России от COVID-19 за время пандемии достигло 74 158. Вылечились от COVID-19 по стране за пандемию 3 340 545 человек (22 372 — за сутки).

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило 101 млн человек, подсчитало агентство Bloomberg. Агентство указывает, что в России вакцину получили 500 тысяч человек, однако «Новая» ранее выяснила, что это число, исходя из данных властей и СМИ, превысило 1 млн человек. Всего в мире коронавирусом, по данным университета Джонса Хопкинса, заразились более 103 млн человек.