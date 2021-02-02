Экологи выступили против строительства шламонакопителя для нефтяных отходов у Дагинских источников на Сахалине

В Ногликском районе Сахалина началось строительство предприятия по размещению, хранению и переработке буровых и нефтяных шламов. Оно идет на участке, который в феврале прошлого года взял в безвозмездное пользование московский предприниматель Максим Яницкий по программе «Дальневосточный гектар», сообщили «Новой газете» в «Экологической вахте Сахалина».

Площадь участка, на котором ведется строительство, составляет 8130 квадратных метров. Он уже поставлен на кадастровый учет. Сейчас там «ударными темпами» строится круглое сооружение диаметром около 20 метров на металлическом каркасе с двойными стенками и гидроизоляцией внутри.

Фото предоставлено «Эковахтой Сахалина».

Яницкий уведомил администрацию Ноглинского района, что будет использовать территорию для недропользования, нефтехимической промышленности, складских площадок и строительной промышленности. Так как земля находится в производственной зоне, то эти виды деятельности для освоения «дальневосточного гектара» допускаются, однако объект строится у Дагинских термальных и минеральных источников, куда приезжают лечиться тысячи людей со всего Дальнего Востока, рассказали в «Эковахте Сахалина».

Расстояние от будущего шламонакопителя до ближайшего горячего источника – менее 500 метров, до ближайших домов в поселке Горячие ключи – менее 400 м, до границы памятника природы «Дагинские термальные источники» — менее 550 метров, отметили экологи. Через дорогу от стройки — два крупных предприятия, выпускающих рыбопродукцию, а с другой ее стороны — протекает ручей, впадающий Ныйский залив, где занимаются рыболовством местные коренные народы — нивхи, и работают крупные рыбопромышленные предприятия. В связи с этим Ногликская администрация и местные жители считают выбор места для размещения токсичных отходов неприемлемым.

Карта предоставлена «Эковахтой Сахалина».

«Строить такое предприятие в таком месте просто недопустимо с любой точки зрения, — заявил руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын, — мы видим здесь нарушение целого ряда законов и сейчас готовим собственную правовую оценку и обращение в прокуратуру и контролирующие органы. <...> Очевидно и то, что законодательство о "дальневосточном гектаре" нуждается в корректировке для исключения подобных сценариев в будущем».

Яницкий в разговоре с «Эковахтой Сахалина» подтвердил строительство предприятия по переработке бурового и нефтяного шлама. По его словам, круглая емкость — лишь начало, таких конструкций будет много, как и других производственных блоков. Яницкий объяснил, что жидкую нефть, «которой будет мизер», он планирует отделять, «улавливать нефтеловушками» и возвращать нефтяникам, а твердые фракции («грунты, песок, камешки») предприниматель хочет передавать на строительство дорог. Он заверил, что технология абсолютно безопасна и прошла экологическую экспертизу.

Главный технолог ведущей работы компании (зарегистрированной в Тюмени «МОСТЭК») Александр Петров сказал «Эковахте Сахалина», что сейчас возводится первый радиальный отстойник, который может использоваться для переработки нефтешламов и водной сепарации незагрязненных грунтов на отдельные фракции. Он тоже заверил экологов, что все будет законно и безопасно, но «на вопрос, куда будут деваться отходы, образующиеся при любом варианте, он внятного ответа не дал».