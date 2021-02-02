«Коммерсант»: в российских школах появятся советники по воспитанию для обсуждения митингов

Во всех регионах России в 2022 году могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова, который во время встречи с сенаторами через несколько дней после акции 23 января, организованной командой политика Алексея Навального, также упомянул «недавние события».

«Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?», — спрашивал Кравцов.

По информации издания, конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пилотных регионах, с 1 марта ставки советников-воспитателей будут в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

Источник «Ъ» уточнил, что проектом по подготовке воспитателей занимается Российское движение школьников (РДШ), которое курируется внутриполитическим блоком Администрации президента (АП). «Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью.

У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», — говорит источник издания.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева заявила «Ъ», что ключевой задачей для воспитателей будет «общение с молодежью»: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх», — заявила она, добавив, что особое внимание должно уделяться тем, кого когда-либо задерживали на акциях.

Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тыс. рублей без учета региональных коэффициентов, уточнили «Ъ» в Минпросвещения. Источник «Ъ» заявил, что тема протестов и участия в них молодежи обсуждается «на самых верхах» и внутриполитический блок намерен активизировать «все текущие проекты по этой теме».

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января, перед которыми власти активно распространяли сообщения о недопустимости «призывов» к несовершеннолетним участвовать в митингах. ОВД-Инфо подсчитали, что на последней акции арестовали как минимум 200 человек, задержали — более пяти тысяч. В ночь на 2 февраля переполненные автозаки в Москве и Петербурге выстроились в многочасовую очередь, чтобы доставить задержанных на акциях 31 января в спецприемники.