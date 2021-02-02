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Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: регистрация на «Прожектор 2021»
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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
Что произошло за ночь 2 февраля. Коротко
Общество529
«Новая газета»редакция
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- Автозаки в Москве и Петербурге выстроились в очередь, чтобы доставить задержанных на акциях 31 января в спецприемники. По данным ОВД-Инфо, в Москве для отбывания ареста людей в переполненных автозаках отправляют в деревню Сахарово, однако там, по словам полиции, нет мест и время ожидания может составить 48 часов; в Питере микроавтобусы также выстроились в многочасовую очередь, задержанных оформляют по три человека в час.
- Как минимум 206 человек по всей России арестовали после акции 31 января, подсчитали в ОВД-Инфо, из них в Питере — более 100. Это только те люди, о которых известно организации, число арестованных продолжает быстро расти.
- Авиасообщение с Великобританией приостановили до 17 февраля из-за нового, более заразного штамма коронавируса, выявленного в стране в конце прошлого года. Полеты между Россией и Британией были приостановлены с 22 декабря, похожие меры ввели несколько десятков стран по всему миру.
- Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило 101 млн человек, подсчитало агентство Bloomberg. В США вакцину получили больше людей, чем те, кто переболел COVID-19. При этом агентство указывает, что в России вакцину получили 500 тыс. человек, однако «Новая» ранее выяснила, что это число, исходя из данных властей и СМИ, превысило млн человек. Всего в мире коронавирусом, по данным университета Джонса Хопкинса, заразились более 103 млн человек.
- Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, обвиняемая в превышении должностных полномочий, скрывается в Дубае, однако выходила на связь со следствием: в СК заявили, что знают о ее местонахождении, она заочно арестована и объявлена в международный розыск. Солдатову уволили с должности после забастовки медиков скорой помощи в ноябре прошлого года.
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Теги:акции протеста, митинги, COVID-19, ng
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