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Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: регистрация на «Прожектор 2021»
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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 1 февраля. Коротко
Александра НовиковаКорреспондент
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- Басманный суд Москвы отправил под домашний арест пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш рамках «санитарного дела». По этому же делу домашний арест назначили муниципальному депутату Дмитрию Барановскому, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, Олегу Навальному, юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь и главе московского штаба Навального Олегу Степанову. Сотруднику ФБК Николаю Ляскину меру пресечения избрали в виде административного ареста.
- По итогам 2020 года падение российской экономики оказалось максимальным за последние 11 лет. Номинальный объем ВВП составил 106 606,6 миллиарда рублей. Спад эксперты связывают с ограничительными мерами, введенными для профилактики распространения коронавируса, а также с падением спроса на энергоресурсы.
- Исполнительного директора «Открытой России»** Андрея Пивоварова арестовали на 29 суток. Ранее тот же суд арестовал его на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). Согласно постановлению пленума Верховного суда сроки административных арестов по разным делам, назначенные одному человеку, не суммируются, а протекают одновременно. Однако судья Седышев заявил, что в спецприемнике Пивоваров проведет 39 суток. Задержанного вместе с Пивоваровым политика Илью Яшина арестовали на 10 суток.
- В Мьянме военные объявили о захвате власти. Повстанцы задержали главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), государственного советника и фактического лидера страны Аунг Сан Су Чжи, а также президента Вин Мьина. Вооруженные силы заявили, что задержания стали ответом на «фальсификации» во время парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2020 года.
- Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. В надзорном ведомстве заявили, что политик «многократно нарушал» обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки из берлинской клиники «Шарите» «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля».
*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
** Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России
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