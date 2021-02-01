По итогам 2020 года падение российской экономики оказалось максимальным за последние 11 лет

Падение российской экономики составило 3,1% ВВП, это рекордный показатель за последние 11 лет. Данные по итогам 2020 года приводит Росстат.

В ушедшем году номинальный объем ВВП составил 106 606,6 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно 2019 года – 96,9%, индекс-дефлятор – 100,7%.

Такие результаты Росстат связывает с ограничительными мерами, введенными для профилактики распространения коронавируса, а также с падением спроса на энергоресурсы.

В Росстате отмечают, что добавленная стоимость значительно сократилась в ориентированных на обслуживание граждан. Больше всего пострадали гостиничный и ресторанных бизнес (снижение на 24,1%), учреждения культуры и спорта (–11,4%) и перевозчики (–10,3%). Росстат также сообщил и о сокращении уровня конечного потребления на 5,2% по сравнению с 2019 годом. Значительно упал спрос и на непродовольственные товары и услуги.

При этом оценка Росстата оказалась оптимистичнее прогнозов, которые ранее представляли экономисты. Так, Минэкономразвития прогнозировал падение экономики 3,8%, Банк России — на 4–5%, Международный валютный фонд — на на 3,6%.