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Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: регистрация на «Прожектор 2021»
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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
По итогам 2020 года падение российской экономики оказалось максимальным за последние 11 лет
Падение российской экономики составило 3,1% ВВП, это рекордный показатель за последние 11 лет. Данные по итогам 2020 года приводит Росстат.
В ушедшем году номинальный объем ВВП составил 106 606,6 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно 2019 года – 96,9%, индекс-дефлятор – 100,7%.
Такие результаты Росстат связывает с ограничительными мерами, введенными для профилактики распространения коронавируса, а также с падением спроса на энергоресурсы.
В Росстате отмечают, что добавленная стоимость значительно сократилась в ориентированных на обслуживание граждан. Больше всего пострадали гостиничный и ресторанных бизнес (снижение на 24,1%), учреждения культуры и спорта (–11,4%) и перевозчики (–10,3%). Росстат также сообщил и о сокращении уровня конечного потребления на 5,2% по сравнению с 2019 годом. Значительно упал спрос и на непродовольственные товары и услуги.
При этом оценка Росстата оказалась оптимистичнее прогнозов, которые ранее представляли экономисты. Так, Минэкономразвития прогнозировал падение экономики 3,8%, Банк России — на 4–5%, Международный валютный фонд — на на 3,6%.
Суд арестовал Илью Яшина на 10 суток
«Новая газета»редакция
Измайловский районный суд назначил главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину 10 суток административного ареста. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Бирюков.
Судья Романова признала Яшина виновным в неповиновении сотруднику полиции (ч. 1, ст. 19.3). Ранее та же судья оштрафовала политика на 20 тысяч рублей по статье об участии в несанкционированной акции (ч.5 ст.20.2).
Яшина задержали накануне, когда он вместе с исполнительным директором «Открытой России»* Андреем Пивоваровым ехал по Русаковской улице. На обоих составили протоколы о неповиновении полиции и о нарушении правил проведения публичных акций.
Пивоварову же Измайловский суд назначил 10 и 29 суток ареста по двум статьям. Согласно постановлению пленума Верховного суда сроки административных арестов по разным делам, назначенные одному человеку, не суммируются, а протекают одновременно. Однако судья Седышев заявил адвокатам, что в спецприемнике Пивоваров проведет 39 суток.
Накануне во многих российских городах вторые выходные подряд прошли протесты в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 5,6 тысячи человек, что стало рекордом. На прошлых выходных проект сообщал более чем о 4 тысячах задержанных.
* Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России
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