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ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: регистрация на «Прожектор 2021»

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№ 10 от 1 февраля 2021

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По итогам 2020 года падение российской экономики оказалось максимальным за последние 11 лет

Экономика3

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Падение российской экономики составило 3,1% ВВП, это рекордный показатель за последние 11 лет. Данные по итогам 2020 года приводит Росстат. 

В ушедшем году номинальный объем ВВП составил 106 606,6 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно 2019 года – 96,9%, индекс-дефлятор – 100,7%. 

Такие результаты Росстат связывает с ограничительными мерами, введенными для профилактики распространения коронавируса, а также с падением спроса на энергоресурсы. 

В Росстате отмечают, что добавленная стоимость значительно сократилась в ориентированных на обслуживание граждан. Больше всего пострадали гостиничный и ресторанных бизнес (снижение на 24,1%), учреждения культуры и спорта (–11,4%) и перевозчики (–10,3%). Росстат также сообщил и о сокращении уровня конечного потребления на 5,2% по сравнению с 2019 годом. Значительно упал спрос и на непродовольственные товары и услуги. 

При этом оценка Росстата оказалась оптимистичнее прогнозов, которые ранее представляли экономисты. Так, Минэкономразвития прогнозировал падение экономики 3,8%, Банк России — на 4–5%, Международный валютный фонд — на на 3,6%.

Теги:
sn, россия, экономика, нападение, ввп

Суд арестовал Илью Яшина на 10 суток

Общество808

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Измайловский районный суд назначил главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину 10 суток административного ареста. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Судья Романова признала Яшина виновным в неповиновении сотруднику полиции (ч. 1, ст. 19.3). Ранее та же судья оштрафовала политика на 20 тысяч рублей по статье об участии в несанкционированной акции (ч.5 ст.20.2).

Яшина задержали накануне, когда он вместе с исполнительным директором «Открытой России»* Андреем Пивоваровым ехал по Русаковской улице. На обоих составили протоколы о неповиновении полиции и о нарушении правил проведения публичных акций.

Пивоварову же Измайловский суд назначил 10 и 29 суток ареста по двум статьям. Согласно постановлению пленума Верховного суда сроки административных арестов по разным делам, назначенные одному человеку, не суммируются, а протекают одновременно. Однако судья Седышев заявил адвокатам, что в спецприемнике Пивоваров проведет 39 суток.

Накануне во многих российских городах вторые выходные подряд прошли протесты в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 5,6 тысячи человек, что стало рекордом. На прошлых выходных проект сообщал более чем о 4 тысячах задержанных.

* Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России

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Теги:
sn, суды, яшин, арест
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