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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
Суд арестовал Илью Яшина на 10 суток
«Новая газета»редакция
Измайловский районный суд назначил главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину 10 суток административного ареста. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Бирюков.
Судья Романова признала Яшина виновным в неповиновении сотруднику полиции (ч. 1, ст. 19.3). Ранее та же судья оштрафовала политика на 20 тысяч рублей по статье об участии в несанкционированной акции (ч.5 ст.20.2).
Яшина задержали накануне, когда он вместе с исполнительным директором «Открытой России»* Андреем Пивоваровым ехал по Русаковской улице. На обоих составили протоколы о неповиновении полиции и о нарушении правил проведения публичных акций.
Пивоварову же Измайловский суд назначил 10 и 29 суток ареста по двум статьям. Согласно постановлению пленума Верховного суда сроки административных арестов по разным делам, назначенные одному человеку, не суммируются, а протекают одновременно. Однако судья Седышев заявил адвокатам, что в спецприемнике Пивоваров проведет 39 суток.
Накануне во многих российских городах вторые выходные подряд прошли протесты в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 5,6 тысячи человек, что стало рекордом. На прошлых выходных проект сообщал более чем о 4 тысячах задержанных.
* Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России
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