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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
«Открытые медиа»: видео с мужчиной, напавшим с битой на росгвардейца, распространяли по указанию Кремля
«Новая газета»редакция
Видео, на котором был запечатлен мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии 31 января, распространяли по указанию администрации президента. Об этом «Открытым медиа» рассказал сотрудник одного из изданий, опубликовавших видеоролик.
Накануне у Ярославского вокзала неизвестный замахнулся битой на силовиков. «Открытые медиа» сообщают, что ролик с нападением провластные СМИ публиковали по указанию Кремля. «Новая» предполагает, что ролик снят на ручную камеру, такими обычно пользуются силовики. pic.twitter.com/Yd1LRmgCPV— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 1, 2021
На кадрах, которые изначально появились в телеграм-канале «OMON Moscow», видно, как мужчина в маске и капюшоне достает бейсбольную биту и замахивается на силовиков.
Собеседник «Открытых медиа» уточняет, что в то же время ролик загрузили в папку на «Яндекс.Диске», которую администрация президента использовала для рассылки в СМИ. Вскоре его опубликовали «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ, «Интерфакс» и другие СМИ.
Из метаданных видео «Новой газете» удалось установить, что ролик создан в формате 848х480, то есть, вероятнее всего, снят не на смартфон, а на компактную ручную камеру — такими часто пользуются сотрудники силовых структур, фиксирующие происходящее на митингах.
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что мужчина, попавший на видео, задержан. Правоохранительные органы ролик никак не комментировали.