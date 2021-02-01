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№ 10 от 1 февраля 2021

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«Открытые медиа»: видео с мужчиной, напавшим с битой на росгвардейца, распространяли по указанию Кремля

Общество1 426

1 426
 

Видео, на котором был запечатлен мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии 31 января, распространяли по указанию администрации президента. Об этом «Открытым медиа» рассказал сотрудник одного из изданий, опубликовавших видеоролик.

На кадрах, которые изначально появились в телеграм-канале «OMON Moscow», видно, как мужчина в маске и капюшоне достает бейсбольную биту и замахивается на силовиков.

Собеседник «Открытых медиа» уточняет, что в то же время ролик загрузили в папку на «Яндекс.Диске», которую администрация президента использовала для рассылки в СМИ. Вскоре его опубликовали «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ, «Интерфакс» и другие СМИ.

Из метаданных видео «Новой газете» удалось установить, что ролик создан в формате 848х480, то есть, вероятнее всего, снят не на смартфон, а на компактную ручную камеру — такими часто пользуются сотрудники силовых структур, фиксирующие происходящее на митингах.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что мужчина, попавший на видео, задержан. Правоохранительные органы ролик никак не комментировали.

Теги:
росгвардия, кремль
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