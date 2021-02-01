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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
В Красноярске арестовали обвиняемого по «дадинской» статье
Суд в Красноярске арестовал на два месяца Павла Хохлова, обвиняемого по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК, также известна как «дадинская»). Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Уголовное дело против Хохлова возбудили 30 января. В региональном управлении МВД заявили, что с августа по октябрь Хохлова трижды привлекали к ответственности за нарушение порядка проведения митингов (ст. 20.2 КоАП). 23 января он участвовал в несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального, после чего против мужчины и возбудили дело.
Тогда же, 30 января, в МВД сообщили о задержании Хохлова. В рамках дела силовики провели у него обыск, изъяв два жестких диска и шесть мобильных телефонов.
В Красноярске, как и во многих других городах России, 23 и 31 января прошли протесты в поддержку Навального. По последним данным «ОВД-Инфо», вчера в городе были задержаны как минимум 194 человека.
Теги:дадинская статья, арест, красноярск, суды, em
Стоимость унции серебра на нью-йоркской бирже превысила 30 долларов впервые за восемь лет
Стоимость серебра на нью-йоркской бирже Comex превысила 30 долларов за унцию впервые с февраля 2013 года, пишет ТАСС.
На 11:12 мск в пике цена достигала 30,35 доллара за тройскую унцию. На 18:24 мск стоимость унции составляет 29,6 доллара.
The Financial Times пишет, что рост цен на серебро связан с трейдерами с форума Reddit, которые подняли стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin. Продажу ценных бумаг впоследствии некоторые площадки ограничили.