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№ 10 от 1 февраля 2021

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В Красноярске арестовали обвиняемого по «дадинской» статье

Общество2

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Суд в Красноярске арестовал на два месяца Павла Хохлова, обвиняемого по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК, также известна как «дадинская»). Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 

Уголовное дело против Хохлова возбудили 30 января. В региональном управлении МВД заявили, что с августа по октябрь Хохлова трижды привлекали к ответственности за нарушение порядка проведения митингов (ст. 20.2 КоАП). 23 января он участвовал в несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального, после чего против мужчины и возбудили дело. 

Тогда же, 30 января, в МВД сообщили о задержании Хохлова. В рамках дела силовики провели у него обыск, изъяв два жестких диска и шесть мобильных телефонов.

В Красноярске, как и во многих других городах России, 23 и 31 января прошли протесты в поддержку Навального. По последним данным «ОВД-Инфо», вчера в городе были задержаны как минимум 194 человека. 

Теги:
дадинская статья, арест, красноярск, суды, em

Стоимость унции серебра на нью-йоркской бирже превысила 30 долларов впервые за восемь лет

Экономика122

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Стоимость серебра на нью-йоркской бирже Comex превысила 30 долларов за унцию впервые с февраля 2013 года, пишет ТАСС.

На 11:12 мск в пике цена достигала 30,35 доллара за тройскую унцию. На 18:24 мск стоимость унции составляет 29,6 доллара.

The Financial Times пишет, что рост цен на серебро связан с трейдерами с форума Reddit, которые подняли стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin. Продажу ценных бумаг впоследствии некоторые площадки ограничили.

Теги:
em, биржа, серебро
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