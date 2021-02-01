В Красноярске арестовали обвиняемого по «дадинской» статье

Суд в Красноярске арестовал на два месяца Павла Хохлова, обвиняемого по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК, также известна как «дадинская»). Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Уголовное дело против Хохлова возбудили 30 января. В региональном управлении МВД заявили, что с августа по октябрь Хохлова трижды привлекали к ответственности за нарушение порядка проведения митингов (ст. 20.2 КоАП). 23 января он участвовал в несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального, после чего против мужчины и возбудили дело.

Тогда же, 30 января, в МВД сообщили о задержании Хохлова. В рамках дела силовики провели у него обыск, изъяв два жестких диска и шесть мобильных телефонов.

В Красноярске, как и во многих других городах России, 23 и 31 января прошли протесты в поддержку Навального. По последним данным «ОВД-Инфо», вчера в городе были задержаны как минимум 194 человека.