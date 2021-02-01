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№ 10 от 1 февраля 2021

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Стоимость унции серебра на нью-йоркской бирже превысила 30 долларов впервые за восемь лет

Экономика15

15
 

Стоимость серебра на нью-йоркской бирже Comex превысила 30 долларов за унцию впервые с февраля 2013 года, пишет ТАСС.

На 11:12 мск в пике цена достигала 30,35 доллара за тройскую унцию. На 18:24 мск стоимость унции составляет 29,6 доллара.

The Financial Times пишет, что рост цен на серебро связан с трейдерами с форума Reddit, которые подняли стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin. Продажу ценных бумаг впоследствии некоторые площадки ограничили.

Теги:
em, биржа, серебро

Суд отправил под домашний арест Киру Ярмыш по «санитарному делу»

Общество287

287
 

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Басманного суда

Ранее по этому же делу под домашний арест были отправлены глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, брат Навального Олег, юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

Дело по ст. 236 УК было возбуждено в связи с несанкционированными протестами 23 января. В Москве в акции, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Всего в связи с протестами 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», возбуждено уже несколько десятков уголовных дел в разных регионах России.

Перед акцией 23 января Ярмыш арестовали на девять суток. Тогда на нее составили ;два протокола — о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), так как она не открыла дверь силовикам, и о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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Теги:
em, басманный суд, ярмыш, домашний арест
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