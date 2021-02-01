Стоимость унции серебра на нью-йоркской бирже превысила 30 долларов впервые за восемь лет

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Басманного суда

Ранее по этому же делу под домашний арест были отправлены глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, брат Навального Олег, юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

Дело по ст. 236 УК было возбуждено в связи с несанкционированными протестами 23 января. В Москве в акции, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Всего в связи с протестами 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», возбуждено уже несколько десятков уголовных дел в разных регионах России.

Перед акцией 23 января Ярмыш арестовали на девять суток. Тогда на нее составили ;два протокола — о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), так как она не открыла дверь силовикам, и о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента