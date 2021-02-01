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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
Стоимость унции серебра на нью-йоркской бирже превысила 30 долларов впервые за восемь лет
Стоимость серебра на нью-йоркской бирже Comex превысила 30 долларов за унцию впервые с февраля 2013 года, пишет ТАСС.
На 11:12 мск в пике цена достигала 30,35 доллара за тройскую унцию. На 18:24 мск стоимость унции составляет 29,6 доллара.
The Financial Times пишет, что рост цен на серебро связан с трейдерами с форума Reddit, которые подняли стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin. Продажу ценных бумаг впоследствии некоторые площадки ограничили.
Суд отправил под домашний арест Киру Ярмыш по «санитарному делу»
«Новая газета»редакция
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Ранее по этому же делу под домашний арест были отправлены глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, брат Навального Олег, юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.
Дело по ст. 236 УК было возбуждено в связи с несанкционированными протестами 23 января. В Москве в акции, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Всего в связи с протестами 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», возбуждено уже несколько десятков уголовных дел в разных регионах России.
Перед акцией 23 января Ярмыш арестовали на девять суток. Тогда на нее составили ;два протокола — о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), так как она не открыла дверь силовикам, и о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).
*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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