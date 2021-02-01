Путин подписал указ о выплате почти 70 тысяч рублей военным медикам, заразившимся COVID-19 на работе

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 68 811 рублей заразившимся коронавирусом и работавшим с заболевшими, из числа военных, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и МЧС. Документ опубликован на интернет-портале правовых актов.

Основанием для выплаты, согласно указу, является освобождение медика от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на случаи заражения медработников COVID-19 с 1 марта прошлого года.

В мае прошлого года Путин подписал указ о федеральных выплатах медикам, которые в результате работы с больными коронавирусом заразились и получили инвалидность (от 688 тысяч до 2 с лишним млн рублей в зависимости от полученной группы инвалидности). В случае смерти медика, согласно указу, его родственникам полагается выплата размером более 2,7 миллиона рублей.