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ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: регистрация на «Прожектор 2021»

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№ 10 от 1 февраля 2021

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Путин подписал указ о выплате почти 70 тысяч рублей военным медикам, заразившимся COVID-19 на работе

Общество7

7
 

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 68 811 рублей заразившимся коронавирусом и работавшим с заболевшими, из числа военных, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и МЧС. Документ опубликован на интернет-портале правовых актов. 

Основанием для выплаты, согласно указу, является освобождение медика от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на случаи заражения медработников COVID-19 с 1 марта прошлого года. 

В мае прошлого года Путин подписал указ о федеральных выплатах медикам, которые в результате работы с больными коронавирусом заразились и получили инвалидность (от 688 тысяч до 2 с лишним млн рублей в зависимости от полученной группы инвалидности). В случае смерти медика, согласно указу, его родственникам полагается выплата размером более 2,7 миллиона рублей.

Теги:
выплаты, медики, путин, em

Суд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру 

Общество96

96
 

Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины, которых обвиняют в убийстве их отца Михаила. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Липцер.

«Суд посчитал, что не сможет рассматривать дело в отношении девушек, пока не будет принято окончательного процессуального решения в отношении Михаила Хачатуряна», — уточнил защитник.

Как объяснил Липцер, сначала будет проведено расследование в отношении Михаила Хачатуряна, а затем уже будет рассматриваться дело сестер. Адвокат отметил, что в таком случае его подзащитных должны будут признать потерпевшими.

«Теперь Следственный комитет должен будет возбудить уголовное дело в отношении Михаила и провести полноценное расследование с вынесением итогового решения: либо направить дело в суд и дождаться вынесения посмертного приговора, либо прекратить дело в связи с отсутствием состава», — добавил Липцер.

Ранее следственные органы отказались возбудить уголовное дело против Хачатуряна в связи с его смертью. Однако его родственники просили продолжить расследование для реабилитации умершего. Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК ).Результаты экспертизы СК показали, что младшая сестра Мария во время совершения преступления не отдавала отчет своим действиям, ее дело слушается отдельно в Бутырском райсуде Москвы в закрытом режиме. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

Защита настаивает, что сестры действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца.

Теги:
sn, уголовное дело, прокуратура, хачатурян
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