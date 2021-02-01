Суд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру 

Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины, которых обвиняют в убийстве их отца Михаила. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Липцер.

«Суд посчитал, что не сможет рассматривать дело в отношении девушек, пока не будет принято окончательного процессуального решения в отношении Михаила Хачатуряна», — уточнил защитник.

Как объяснил Липцер, сначала будет проведено расследование в отношении Михаила Хачатуряна, а затем уже будет рассматриваться дело сестер. Адвокат отметил, что в таком случае его подзащитных должны будут признать потерпевшими.

«Теперь Следственный комитет должен будет возбудить уголовное дело в отношении Михаила и провести полноценное расследование с вынесением итогового решения: либо направить дело в суд и дождаться вынесения посмертного приговора, либо прекратить дело в связи с отсутствием состава», — добавил Липцер.

Ранее следственные органы отказались возбудить уголовное дело против Хачатуряна в связи с его смертью. Однако его родственники просили продолжить расследование для реабилитации умершего. Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК ).Результаты экспертизы СК показали, что младшая сестра Мария во время совершения преступления не отдавала отчет своим действиям, ее дело слушается отдельно в Бутырском райсуде Москвы в закрытом режиме. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

Защита настаивает, что сестры действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца.