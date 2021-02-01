Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали на 29 суток 

Измайловский районный суд назначил 29 суток административного ареста исполнительному директору «Открытой России»* Андрею Пивоварову. Об этом «Новой газете» сообщила координатор Татьяна Усманова.

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Ранее тот же суд арестовал Пивоварова на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).

Согласно постановлению пленума Верховного суда сроки административных арестов по разным делам, назначенные одному человеку, не суммируются, а протекают одновременно. Однако судья Седышев заявил, что в спецприемнике Пивоваров проведет 39 суток.

Пивоварова задержали вчера, когда он вместе с главой Красносельского муниципального округа Москвы Ильей Яшиным ехал по Русаковской улице. На обоих составили протоколы о неповиновении полиции и о нарушении правил проведения публичных акций. Также их допросили в качестве свидетелей по делу о перекрытии дорог протестующими во время несанкционированной акции 31 января (ст. 267 УК).

Накануне во многих российских городах вторые выходные подряд прошли протесты в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 5 тысяч человек, что стало рекордом. На прошлых выходных проект сообщал более чем о 4 тысячах задержанных.

* Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России