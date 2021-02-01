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№ 10 от 1 февраля 2021

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Скончался художник и поэт Виктор Коваль 

Культура1 317

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Участник группы «Альманах» поэт Виктор Коваль скончался на 74-м году жизни. Об этом в своем фейсбуке сообщил другой участник творческого объединения Сергей Гандлевский.

«Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова "талант", проще было бы показать ему Витю», — написал он.

Будучи ребенком, Коваль играл в советских фильмах. В 1955 году он снялся в картине про пионеров «Васек Трубачев и его товарищи», а год спустя ему досталась роль усыновленного мальчика Саши в «Деле Румянцева». В 1961 году на экраны вышел фильм «Любушка» с его участием.

Коваль закончил Московский полиграфический институт, рисовал иллюстрации для книг и журналов. В группу «Альманах» он вступил в конце 1980-х. Туда же в то время входили Лев Рубинштейн, Дмитрий Пригов, Денис Новиков, Тимур Кибиров, Михаил Айзенберг и Андрей Липский. 

Поэт публиковался в «Новой газете», в журналах «Театральная жизнь», «Esquire», «Большой город» и других. Коваль — автор песен на музыку Андрея Липского. Среди них — «Товарищ подполковник» и «Паровая баллада».

Теги:
sn, смерть, коваль, поэзия

Участники рынка рассказали о росте цен на импортные товары из-за увеличения стоимости морских перевозок

Экономика1 703

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Из-за увеличения стоимости морских перевозок цены на ряд категорий импортируемых в Россию товаров увеличится, рассказали РБК участники рынка из нескольких отраслей. 

Они отметили, что к концу прошлого года стоимость морских перевозок выросла примерно до 9 тысяч долларов с 1,5 тысячи за контейнер. По прогнозу гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и так далее. — может вырасти как минимум на 10–15%. Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов спрогнозировал, что цены на электронику и бытовую технику могут увеличиться на 2–3%.

Основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрец Павлов рассказал, что компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна–лето по более высокой себестоимости. Увеличение цен в зависимости от категории товара, по его словам, составит от 2 до 10–20%. Он добавил, что в пиковые моменты стоимость морского фрахта достигала 10 тысяч долларов, но даже за эту цену забронировать перевозку бывает сложно. 

Директор производственной компании «Обувь России» (входит в OR GROUP) Сергей Юнг заявил, что из-за изменений в логистике себестоимость и цена их продукции увеличится на 1–2%. По данным одного из представителей транспортных компаний, по словам Юнга, рассчитывать на снижение тарифов можно не раньше июня.

Источник РБК в одной из компаний, занимающийся контейнерными перевозками, уточнил, что после выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем. По его словам, это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на данном направлении, а потом и во всем мире. «В ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров», — добавил собеседник РБК. 

В «РЖД Логистике» объяснили, что также Китай сократил закупки из США и на обратном пути контейнеры было нечем загружать. «Возить их пустыми невыгодно, что вызвало острую нехватку свободного контейнерного оборудования в Азии и скопление порожних контейнеров на Западе», — добавил представитель компании. 

Теги:
рынок, цены, em
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