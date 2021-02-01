Скончался художник и поэт Виктор Коваль 

Участник группы «Альманах» поэт Виктор Коваль скончался на 74-м году жизни. Об этом в своем фейсбуке сообщил другой участник творческого объединения Сергей Гандлевский.

«Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова "талант", проще было бы показать ему Витю», — написал он.

Будучи ребенком, Коваль играл в советских фильмах. В 1955 году он снялся в картине про пионеров «Васек Трубачев и его товарищи», а год спустя ему досталась роль усыновленного мальчика Саши в «Деле Румянцева». В 1961 году на экраны вышел фильм «Любушка» с его участием.

Коваль закончил Московский полиграфический институт, рисовал иллюстрации для книг и журналов. В группу «Альманах» он вступил в конце 1980-х. Туда же в то время входили Лев Рубинштейн, Дмитрий Пригов, Денис Новиков, Тимур Кибиров, Михаил Айзенберг и Андрей Липский.

Поэт публиковался в «Новой газете», в журналах «Театральная жизнь», «Esquire», «Большой город» и других. Коваль — автор песен на музыку Андрея Липского. Среди них — «Товарищ подполковник» и «Паровая баллада».