Участники рынка рассказали о росте цен на импортные товары из-за увеличения стоимости морских перевозок

Из-за увеличения стоимости морских перевозок цены на ряд категорий импортируемых в Россию товаров увеличится, рассказали РБК участники рынка из нескольких отраслей.

Они отметили, что к концу прошлого года стоимость морских перевозок выросла примерно до 9 тысяч долларов с 1,5 тысячи за контейнер. По прогнозу гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и так далее. — может вырасти как минимум на 10–15%. Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов спрогнозировал, что цены на электронику и бытовую технику могут увеличиться на 2–3%.

Основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрец Павлов рассказал, что компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна–лето по более высокой себестоимости. Увеличение цен в зависимости от категории товара, по его словам, составит от 2 до 10–20%. Он добавил, что в пиковые моменты стоимость морского фрахта достигала 10 тысяч долларов, но даже за эту цену забронировать перевозку бывает сложно.

Директор производственной компании «Обувь России» (входит в OR GROUP) Сергей Юнг заявил, что из-за изменений в логистике себестоимость и цена их продукции увеличится на 1–2%. По данным одного из представителей транспортных компаний, по словам Юнга, рассчитывать на снижение тарифов можно не раньше июня.

Источник РБК в одной из компаний, занимающийся контейнерными перевозками, уточнил, что после выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем. По его словам, это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на данном направлении, а потом и во всем мире. «В ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров», — добавил собеседник РБК.

В «РЖД Логистике» объяснили, что также Китай сократил закупки из США и на обратном пути контейнеры было нечем загружать. «Возить их пустыми невыгодно, что вызвало острую нехватку свободного контейнерного оборудования в Азии и скопление порожних контейнеров на Западе», — добавил представитель компании.