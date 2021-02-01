Путин поручил рассмотреть вопрос о частичной декриминализации статьи о призывах к экстремизму

Президент Владимир Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре проанализировать до 1 июня практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК) и рассмотреть вопрос о ее частичной декриминализации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручениях Путина речь идет об административной преюдиции. Она предусматривает, что к уголовной ответственности человека могут привлечь только за повторное нарушение, а за первое возможно лишь назначение административного наказания. Поручение Путин дал после встречи с членами Совета по правам человека, прошедшей в декабре прошлого года.

В конце 2018 года Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме (ст. 282 УК). После этого, если преступление по ч. 1 совершено человеком впервые, то за него предусмотрена административная ответственность. До этого ч. 1 ст. 282 УК предусматривала уголовное наказание вне зависимости от того, какой раз совершается преступление.

Центр «Сова» отмечал, что после частичной декриминализации ст. 282 УК выросло число приговоров по ст. 280. В частности, за первые шесть месяцев прошлого года по последней статье были осуждены 80 человек, а за весь 2019 год — 145.