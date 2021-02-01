Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей из-за митинга 31 января

Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января. Об этом сообщает «Дождь».

Ее признали виновной в создании помех для функционирования инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Ее адвокат Светлана Давыдова заявила, что они не согласны с решением суда и будут его обжаловать.