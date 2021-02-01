Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей из-за митинга 31 января

Накануне Навальная вышла на акцию протеста в Москве, но вскоре ее задержали. Ее доставили в Щербинский УВД и отпустили через несколько часов после составления протокола.
Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли 31 января почти в 90 городах России, согласно подсчетам «ОВД-Инфо», по меньшей мере 5,5 тысяч человек были задержаны. Ранее самые массовые задержания в современной истории протестных акций были зафиксированы в прошлые выходные — 4033 человека.
По данным проекта, больше всего задержаний — 1802 — в Москве. При этом ГУ МВД уверяет, что в целом на акции собрались не более 2000 человек.
К некоторым из задержанных несколько часов не могли пройти адвокаты — ОВД объявили план «Крепость». Где будут содержать людей после возможных арестов — не вполне ясно. Московские спецприемники полностью заполнены еще с прошлый выходных, когда людей сутками держали в автозаках и переводили в центр содержания мигрантов.