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№ 10 от 1 февраля 2021

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Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей из-за митинга 31 января

Общество1 045

1 045
 

Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января. Об этом сообщает «Дождь».

Ее признали виновной в создании помех для функционирования инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Ее адвокат Светлана Давыдова заявила, что они не согласны с решением суда и будут его обжаловать. 

Накануне Навальная вышла на акцию протеста в Москве, но вскоре ее задержали. Ее доставили в Щербинский УВД и отпустили через несколько часов после составления протокола. 

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли 31 января почти в 90 городах России, согласно подсчетам «ОВД-Инфо», по меньшей мере 5,5 тысяч человек были задержаны. Ранее самые массовые задержания в современной истории протестных акций были зафиксированы в прошлые выходные — 4033 человека. 

По данным проекта, больше всего задержаний — 1802 — в Москве. При этом ГУ МВД уверяет, что в целом на акции собрались не более 2000 человек.

К некоторым из задержанных несколько часов не могли пройти адвокаты — ОВД объявили план «Крепость». Где будут содержать людей после возможных арестов — не вполне ясно. Московские спецприемники полностью заполнены еще с прошлый выходных, когда людей сутками держали в автозаках и переводили в центр содержания мигрантов.

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Теги:
юлия навальная, nt
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