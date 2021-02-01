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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
«С хулиганами, провокаторами никакого разговора быть не может»: в Кремле прокомментировали жесткие задержания протестующих
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия силовиков на протестах. Его слова приводит «Медуза».
«Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка — что является недопустимым.
Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может <...>, — сказал Песков. — Что касается других людей, то
еще раз можно только повторить тезис о доступности всего инструментария высказывания своей точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования каких-либо незаконных, нелегитимных акций в этих целях».
Пресс-секретарь президента заявил, что каждый случай применения насилия со стороны силовиков нужно рассматривать отдельно. «Общей тенденции тут нет. В качестве общей тенденции можно принять только одно: на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона», — считает он.
Вчера во многих российских городах вторые выходные подряд прошли протесты в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по всей России задержали более 5 тысяч человек, что стало рекордом. На прошлых выходных проект сообщал о свыше 4 тысячах задержанных.
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