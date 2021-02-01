Суд отправил новосибирскую активистку под домашний арест по «дадинской» статье из-за акции в поддержку хабаровчан

Центральный районный суд в Новосибирске отправил до 30 марта под домашний арест активистку Яну Дробноход по «дадинской» статье (212.1 УК) о неоднократном нарушении правил публичных мероприятий. Об этом сообщается на сайте суда.

Следствие просило заключить активистку под стражу.

Дробноход задержали 30 января вместе с другими участниками традиционной субботней акции «кормления голубей», участники которой выступают в поддержку жителей Хабаровска. Активистку отвезли к следователям МВД на допрос.

После той же акции в поддержку хабаровчан в конце ноября Дробноход назначили два штрафа по 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с начала июля, когда экс-губернатора задержали и арестовали, сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам он свою вину не признает.

Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.