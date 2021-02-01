В России зафиксировали 17 648 новых случаев COVID-19 за сутки. Это минимум с 28 октября

В России за сутки выявили еще 17 648 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Прирост зараженных коронавирусом за сутки в стране стал наименьшим с 28 октября.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 868 087. В Москве за последние сутки выявили 2037 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1842, в Московской области — 1068, в Нижегородской области — 468, в Воронежской — 373.

За сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 437 пациента. Всего с начала пандемии в России коронавирус унес более 73 тысяч жизней.

Выздороветь за последние сутки удалось 18 169 пациентам.

Более миллиона россиян получили вакцину от коронавируса «Спутник V», следует из данных региональных СМИ на 29 января, которые собрала «Новая газета». Более 30% привитых (320 тысяч человек) приходится на Москву. В остальных регионах России сосредоточено около 700 тысяч вакцинированных.

Тем временем власти Франции запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Европейского союза или же прибыть оттуда. В Чехии также закрыли границы для всех иностранцев до 15 февраля — попасть в страну можно только в случае крайней необходимости. Германия тоже закрыла свои границы, но только для жителей пяти стран — Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. Решение связано с новой мутацией коронавируса, которую выявили в конце прошлого года в Британии.