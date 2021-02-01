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№ 10 от 1 февраля 2021

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Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный

Общество2 628

2 628
 

Генпрокуратура согласилась с тем, что представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене политику Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный законно. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде, заседание по этому делу назначили на 2 февраля. 

В прокуратуре заявили, что Навальный «многократно нарушал» обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки из берлинской клиники «Шарите» он «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля». 

17 января Навальный вернулся из Германии, где он проходил курс реабилитации. Его задержали в аэропорту Шереметьево в связи с требованием ФСИН заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». 

Сейчас политик находится в СИЗО «Матросская тишина». Туда его на 30 суток отправил Химкинский районный суд, заседание которого проходило прямо в отделе полиции. 

В 2014 году Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно по делу о мошенничестве в отношении косметической компании «Ив Роше». Его брат Олег тогда получил 3,5 года колонии.

Дело «Ив Роше» было возбуждено против Навальных в 2012 году. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений.

В 2017 году Европейский суд по правам человека присудил Навальным компенсацию в 76 тысяч евро из-за этого дела.

Теги:
sf, фсин, генпрокуратура, навальный
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