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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный
Генпрокуратура согласилась с тем, что представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене политику Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный законно. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде, заседание по этому делу назначили на 2 февраля.
В прокуратуре заявили, что Навальный «многократно нарушал» обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки из берлинской клиники «Шарите» он «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля».
17 января Навальный вернулся из Германии, где он проходил курс реабилитации. Его задержали в аэропорту Шереметьево в связи с требованием ФСИН заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше».
Сейчас политик находится в СИЗО «Матросская тишина». Туда его на 30 суток отправил Химкинский районный суд, заседание которого проходило прямо в отделе полиции.
В 2014 году Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно по делу о мошенничестве в отношении косметической компании «Ив Роше». Его брат Олег тогда получил 3,5 года колонии.
Дело «Ив Роше» было возбуждено против Навальных в 2012 году. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.
Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений.
В 2017 году Европейский суд по правам человека присудил Навальным компенсацию в 76 тысяч евро из-за этого дела.