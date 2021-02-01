«Насилие лишь усиливает непримиримость»: омбудсмен Петербурга — о митингах 31 января

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов прокомментировал действия силовиков во время воскресной акции протеста, заявив, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем». Заявление опубликовано на сайте омбудсмена.

По его словам, нарушения были как со стороны протестующих, в том числе — случаи применения насилия к полицейским, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Жестокое применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе и задержания журналистов. Уже после окончания акции выявлены факты недопуска адвокатов к задержанным в отделах полиции», — заявил Шишлов.

Он также отметил, что «насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение».

По предварительным данным аппарата уполномоченного по правам человека Шишлова, на митинг в Санкт-Петербурге вышли не менее семи тысяч человек, более тысячи из них задержали.

Согласно последним данным «ОВД-Инфо», во время акций протеста по всей России задержали 5135 человек, в Санкт-Петербурге — 1159.