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№ 10 от 1 февраля 2021

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«Насилие лишь усиливает непримиримость»: омбудсмен Петербурга — о митингах 31 января

Общество8

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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов прокомментировал действия силовиков во время воскресной акции протеста, заявив, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем». Заявление опубликовано на сайте омбудсмена. 

По его словам, нарушения были как со стороны протестующих, в том числе — случаи применения насилия к полицейским, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

«Жестокое применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе и задержания журналистов. Уже после окончания акции выявлены факты недопуска адвокатов к задержанным в отделах полиции», — заявил Шишлов. 

Он также отметил, что «насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение». 

По предварительным данным аппарата уполномоченного по правам человека Шишлова, на митинг в Санкт-Петербурге вышли не менее семи тысяч человек, более тысячи из них задержали.

Согласно последним данным «ОВД-Инфо», во время акций протеста по всей России задержали 5135 человек, в Санкт-Петербурге — 1159. 

Теги:
sf, Санкт-Петербург, омбудсмен, акции протеста
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