В Мьянме военные объявили о захвате власти. Лидера страны задержали

Вооруженные силы Мьянмы задержали руководство страны и объявили о захвате власти, передает Reuters.

Военные задержали главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), государственного советника и фактического лидера страны Аунг Сан Су Чжи, а также президента Мьянмы Вин Мьина. Об этом сообщил представитель НЛД Мио Ньюнт. Он сказал, что утром 1 феврали «схватили» и других высокопоставленных представителей партии.

Вооруженные силы Мьянмы, заявили, что задержания стали ответом на «фальсификации» во время парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2020 года. Они также передали власть в Мьянме командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну и объявили чрезвычайное положение сроком на год.

После сообщения о задержании руководства страны, крупных городах Мьянмы начались проблемы с интернетом и мобильной связью. Как пишет «Би-би-си», на улицах столицы Мьянмы Нейпьидо и самого крупного города страны Янгона заметили солдат.

На выборах в ноябре партия НЛД победила, получила 396 мест в парламенте, что дало ей право сформировать правительство. Поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза получила 33 места. После этого военные заявили о фасификации. Военные оспаривали результаты выборов в Верховном суде, однако избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.

Военные находились у власти в Мьянме с 1962 по 2011 год. Тогда в стране начались демократические реформы.