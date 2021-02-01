Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 10 от 1 февраля 2021

Читать номер

В Мьянме военные объявили о захвате власти. Лидера страны задержали

Общество89

89
 

Вооруженные силы Мьянмы задержали руководство страны и объявили о захвате власти, передает Reuters. 

Военные задержали главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), государственного советника и фактического лидера страны Аунг Сан Су Чжи, а также президента Мьянмы Вин Мьина. Об этом сообщил представитель НЛД Мио Ньюнт. Он сказал, что утром 1 феврали «схватили» и других высокопоставленных представителей партии.  

Вооруженные силы Мьянмы, заявили, что задержания стали ответом на «фальсификации» во время парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2020 года. Они также передали власть в Мьянме командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну и объявили чрезвычайное положение сроком на год. 

После сообщения о задержании руководства страны, крупных городах Мьянмы начались проблемы с интернетом и мобильной связью. Как пишет «Би-би-си», на улицах столицы Мьянмы Нейпьидо и самого крупного города страны Янгона заметили солдат. 

На выборах в ноябре партия НЛД победила, получила 396 мест в парламенте, что дало ей право сформировать правительство. Поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза получила 33 места. После этого военные заявили о фасификации. Военные оспаривали результаты выборов в Верховном суде, однако избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.

Военные находились у власти в Мьянме с 1962 по 2011 год. Тогда в стране начались демократические реформы. 

Теги:
sf, власть, вооруженные силы, военный переворот, мьянма
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera