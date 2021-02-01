Что произошло за ночь 1 февраля. Коротко

Вооруженные силы Мьянмы объявили о захвате власти и ввели чрезвычайное положение в стране сроком на год. Военные заявили, что власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Перед этим они сообщили о задержании лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Президента Мьянмы Вин Мьина также задержали. Военные, как передает Reuters, заявили, что задержания стали ответом на «фальсификации» во время парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2020 года.

По меньшей мере пять тысяч человек задержали во время протестных акций, которые прошли в воскресенье почти в 90 городах России. Такие данные приводит правозащитный проект «ОВД-Инфо». Ранее самые массовые задержания в современной истории протестных акций были зафиксированы в прошлые выходные — 4033 человека. Как прошли митинги 31 января — в онлайне «Новой газеты».

В отношении координатора штаба политика Алексея Навального в Белгороде Максима Климова возбудили дело об оскорблении представителей власти (ст. 319 УК). Правозащитник Евгений Соколов уточнил, что дело возбуждено из-за поста в соцсетях Климова, опубликованного перед выборами в местную облдуму, которые прошли осенью прошлого года. В посте шла речь о полицейских.

Неизвестные попытались взломать аккаунты журналистов «Важных историй» в телеграме, фейсбуке, инстаграме и «ВКонтакте». Атаке подверглись Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Глеб Лиманский и Катя Аренина, которые работали на московских акциях протеста 23 и 31 января. Издание связывает попытки взлома с работой журналистов. В середине декабря неизвестные также пытались взломать аккаунты авторов «Важных историй».