«ОВД-Инфо»: число задержанных во время акций протеста в России превысило 5000 человек

Во время акций протеста, которые прошли почти в 90 городах России, были задержаны как минимум пять тысяч человек. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Акции протеста в поддержку Алексея Навального сегодня прошли от Калининграда до Владивостока. Среди задержанных на акции 82 — журналисты, в том числе корреспонденты «Новой» Серафим Романов и Елена Костюченко.

По данным проекта, больше всего задержаний — 1608 — в Москве. При этом ГУ МВД уверяет, что в целом на акции собрались не более 2000 человек.

К некоторым из задержанных до сих пор не могут пройти адвокаты — ОВД объявили план «Крепость». Где будут содержать людей после возможных арестов — не вполне ясно. Московские спецприемники полностью заполнены еще с прошлый выходных, когда людей сутками держали в автозаках и переводили в центр содержания мигрантов.

В Петербурге задержаны 1122 человека, в Красноярске — 194, в Нижнем Новгороде — 182. По итогам акции в Питере СК завел дело о нападении на полицейского. Также два уголовных дела завели в Челябинске: о перекрытии дорог на протестах и о вовлечении несовершеннолетних в митинги.

Ранее самые массовые задержания в современной истории протестных акций были зафиксированы в прошлые выходные — 4033 человека. Численность акций сложно оценить, так как в крупных городах силовики не давали людям собраться.