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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
«ОВД-Инфо»: число задержанных во время акций протеста в России превысило 5000 человек
Во время акций протеста, которые прошли почти в 90 городах России, были задержаны как минимум пять тысяч человек. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Акции протеста в поддержку Алексея Навального сегодня прошли от Калининграда до Владивостока. Среди задержанных на акции 82 — журналисты, в том числе корреспонденты «Новой» Серафим Романов и Елена Костюченко.
По данным проекта, больше всего задержаний — 1608 — в Москве. При этом ГУ МВД уверяет, что в целом на акции собрались не более 2000 человек.
К некоторым из задержанных до сих пор не могут пройти адвокаты — ОВД объявили план «Крепость». Где будут содержать людей после возможных арестов — не вполне ясно. Московские спецприемники полностью заполнены еще с прошлый выходных, когда людей сутками держали в автозаках и переводили в центр содержания мигрантов.
В Петербурге задержаны 1122 человека, в Красноярске — 194, в Нижнем Новгороде — 182. По итогам акции в Питере СК завел дело о нападении на полицейского. Также два уголовных дела завели в Челябинске: о перекрытии дорог на протестах и о вовлечении несовершеннолетних в митинги.
Ранее самые массовые задержания в современной истории протестных акций были зафиксированы в прошлые выходные — 4033 человека. Численность акций сложно оценить, так как в крупных городах силовики не давали людям собраться.
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