Против главы белгородского штаба Навального возбудили дело об оскорблении полиции из-за поста в соцсетях

Против координатора штаба политика Алексея Навального в Белгороде Максима Климова возбудили дело об оскорблении представителей власти (ст. 319 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в штабе.

Там добавили, что сегодня в рамках уголовного дела прошли обыски у близких и друзей Климова. Правозащитник Евгений Соколов уточнил «МБХ медиа», что дело возбуждено из-за поста в соцсетях Климова, опубликованного перед выборами в местную облдуму, которые прошли осенью прошлого года. В посте шла речь о полицейских.

Издание отмечает, что обыск прошел, в частности, у родителей сожительницы Климова Татьяны Сизовой, в ходе которого были изъяты компьютеры. Сам Климов сейчас находится под арестом — 23 января суд арестовал его на девять суток за организацию и проведение несогласованной акции, сообщил адвокат Руслан Лапшин.

В Белгороде, как и во многих других городах России, в прошлую субботу прошли акции в поддержку Навального, который сейчас находится в московском СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по стране задержали тогда больше 4 тысяч человек.

Сегодня во многих российских городах вновь состоялись несогласованные протесты. В ходе них, как сообщает проект, силовики задержали как минимум 5 тысяч человек.