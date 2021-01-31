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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Журналиста Сергея Пархоменко отпустили из ОВД в Москве с протоколом по ст. 20.2 КоАП
«Новая газета»редакция
Журналиста Сергея Пархоменко, задержанного сегодня на несанкционированной акции в Москве, отпустили из ОВД «Нагатино». Об этом он сам рассказал в фейсбуке.
Первоначально Пархоменко сообщал, что его хотят оставить в ОВД до суда. На него составили протокол об участии в акции, создавшей помехи работе инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Пархоменко уточнил «Новой газете», что материалы рассмотрит Симоновский суд 26 февраля.
Пархоменко задержали сегодня на Стромынке. Он подчеркивал, что вышел на протесты не как журналист.
По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на акциях 31 января в поддержку политика Алексея Навального, находящегося в московском СИЗО «Матросская тишина», задержали более 4,8 тысячи человек, из них более 1,5 тысячи — в Москве. «МБХ медиа» сообщает, что Кузьминский суд столицы уже арестовал задержанных сегодня активистов Андрея Рогова и Артура Якубова на 8 и 10 суток соответственно.
Теги:задержания, овд, москва, em
Адвокат: в Москве возбудили дело о перекрытии дорог протестующими
В Москве возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов (ст. 267 УК). Об этом говорится в телеграм-канале «Правозащиты Открытки*», также о возбуждении дела рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.
По этому делу допрашивали задержанных в ОВД «Перово». Также в качестве свидетеля силовики провели допрос директора «Открытки» Андрея Пивоварова в ОВД «Измайлово», сообщил Бадамшин со ссылкой на защитника Олега Елисеева. После этого планируют допросить главу Красносельского МО Москвы Илью Яшина, которого задержали сегодня вместе с Пивоваровым на Русаковской улице, когда они ехали на каршеринговой машине.
Помимо этого, на обоих хотят составить протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за сегодняшней несанкционированный акции. По ней могут назначить до 15 суток ареста.
Это не первое уголовное дело в Москве, возбужденное из-за протестов в поддержку политика Алексея Навального. До этого были заведены дела, в частности, о применении насилия к силовикам (ст. 318 УК) и о нарушении санитарно-эпидемических правил (ст. 236 УК). По последнему делу сторонников Навального — Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Олега Степанова — и брата политика Олега отправили под домашний арест.
Сегодня в десятках российских городов вторые выходные подряд прошли протесты в поддерку Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по всей России задержали более 4,7 тыс. человек. На прошлых выходных проект сообщал о свыше 4 тысячах задержанных.
*внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций
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