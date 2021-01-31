Журналиста Сергея Пархоменко отпустили из ОВД в Москве с протоколом по ст. 20.2 КоАП

Журналиста Сергея Пархоменко, задержанного сегодня на несанкционированной акции в Москве, отпустили из ОВД «Нагатино». Об этом он сам рассказал в фейсбуке.

Первоначально Пархоменко сообщал, что его хотят оставить в ОВД до суда. На него составили протокол об участии в акции, создавшей помехи работе инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Пархоменко уточнил «Новой газете», что материалы рассмотрит Симоновский суд 26 февраля.

Пархоменко задержали сегодня на Стромынке. Он подчеркивал, что вышел на протесты не как журналист.

По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на акциях 31 января в поддержку политика Алексея Навального, находящегося в московском СИЗО «Матросская тишина», задержали более 4,8 тысячи человек, из них более 1,5 тысячи — в Москве. «МБХ медиа» сообщает, что Кузьминский суд столицы уже арестовал задержанных сегодня активистов Андрея Рогова и Артура Якубова на 8 и 10 суток соответственно.