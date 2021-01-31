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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Xiaomi подала иск к властям США из-за включения в список связанных с военными КНР компаний
Китайская компания Xiaomi подала иск к Пентагону и Минфину США, опротестовывающий ее включение в список предприятий, связанных с военными КНР. Об этом сообщает Reuters.
Xiaomi заявила, что решение США обозначить ее как «коммунистическую китайскую военную компанию» было «фактически неверным». Компания отметила, что 75% голосующих акций принадлежали соучредителям Линь Биню и Лей Цзюню без права собственности или контроля со стороны физического или юридического лица, связанного с вооруженными силами.
США включили Xiaomi и еще восемь китайских компаний в черный список в середине января. Это означает, что граждане США не смогут инвестировать в попавшие в перечень предприятия. Акции Xiaomi после ее включения в черный список обвалились на 11%.
Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в неуплате налогов на 3 млрд рублей
Испания выдала России бизнесмена Андрея Кушуля, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК). Об этом сообщила российская Генпрокуратура.
«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву», — пишет ведомство.
По версии следствия, Кушуль в 2011-2016 годах, будучи собственником 50% акций иностранных компаний — «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед», а также собственником группы компаний «Росан» (в равных долях вместе с другим человеком), организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. В Генпрокуратуре заявили, что ее участники вносили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и таким образом уменьшали налоговую нагрузку на общество «Росан Трэйд».
Правоохранители посчитали, что в результате этих действий в российский бюджет не было уплачено около 3 млрд рублей налогов. Кушуль скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в августе 2019 года в Испании.