Xiaomi подала иск к властям США из-за включения в список связанных с военными КНР компаний

Китайская компания Xiaomi подала иск к Пентагону и Минфину США, опротестовывающий ее включение в список предприятий, связанных с военными КНР. Об этом сообщает Reuters.

Xiaomi заявила, что решение США обозначить ее как «коммунистическую китайскую военную компанию» было «фактически неверным». Компания отметила, что 75% голосующих акций принадлежали соучредителям Линь Биню и Лей Цзюню без права собственности или контроля со стороны физического или юридического лица, связанного с вооруженными силами.

США включили Xiaomi и еще восемь китайских компаний в черный список в середине января. Это означает, что граждане США не смогут инвестировать в попавшие в перечень предприятия. Акции Xiaomi после ее включения в черный список обвалились на 11%.