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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в неуплате налогов на 3 млрд рублей
Испания выдала России бизнесмена Андрея Кушуля, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК). Об этом сообщила российская Генпрокуратура.
«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву», — пишет ведомство.
По версии следствия, Кушуль в 2011-2016 годах, будучи собственником 50% акций иностранных компаний — «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед», а также собственником группы компаний «Росан» (в равных долях вместе с другим человеком), организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. В Генпрокуратуре заявили, что ее участники вносили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и таким образом уменьшали налоговую нагрузку на общество «Росан Трэйд».
Правоохранители посчитали, что в результате этих действий в российский бюджет не было уплачено около 3 млрд рублей налогов. Кушуль скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в августе 2019 года в Испании.
Теги:экстрадиция, россия, испания, em
Экс-главе архангельского штаба Навального назначили 8 суток ареста за пропаганду нацизма. Он опубликовал хронику Второй мировой войны
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова арестовали на восемь суток по обвинению в пропаганде нацизма. Октябрьский суд Архангельска признал его виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП, рассказал Боровиков «Новой газете».
По его словам, полиция усмотрела пропаганду нацизма в ролике, обнаруженном среди сохраненных видео на странице активиста «ВКонтакте». Сам ролик состоит из кадров хроники времен гитлеровской Германии и находится в открытом доступе в различных сообществах. Согласно акту осмотра интернет-страницы, составленному майором Огорелковым, на одном из кадров замечена свастика на нарукавной повязке Гитлера. Этот кадр и лег в основу обвинения.
Несколько дней назад Боровикова задерживали за видеозапись обращения к политику Алексею Навальному. Ему вменили нарушение санитарных правил. Также сейчас суд рассматривает уголовное дело против него: активиста обвиняют в распространении порнографии за сохраненный «ВКонтакте» клип Rammstein.