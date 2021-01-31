Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в неуплате налогов на 3 млрд рублей

Испания выдала России бизнесмена Андрея Кушуля, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК). Об этом сообщила российская Генпрокуратура.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву», — пишет ведомство.

По версии следствия, Кушуль в 2011-2016 годах, будучи собственником 50% акций иностранных компаний — «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед», а также собственником группы компаний «Росан» (в равных долях вместе с другим человеком), организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. В Генпрокуратуре заявили, что ее участники вносили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и таким образом уменьшали налоговую нагрузку на общество «Росан Трэйд».

Правоохранители посчитали, что в результате этих действий в российский бюджет не было уплачено около 3 млрд рублей налогов. Кушуль скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в августе 2019 года в Испании.