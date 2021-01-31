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Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих

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№ 9 от 29 января 2021

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Экс-главе архангельского штаба Навального назначили 8 суток ареста за пропаганду нацизма. Он опубликовал хронику Второй мировой войны

Общество6

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова арестовали на восемь суток по обвинению в пропаганде нацизма. Октябрьский суд Архангельска признал его виновным по  ч.1 ст. 20.3 КоАП, рассказал Боровиков «Новой газете».

По его словам, полиция усмотрела пропаганду  нацизма в ролике, обнаруженном среди сохраненных видео на странице активиста «ВКонтакте». Сам ролик состоит из кадров хроники времен гитлеровской Германии и находится в открытом доступе в различных сообществах. Согласно акту осмотра интернет-страницы, составленному майором Огорелковым, на одном из кадров замечена свастика на нарукавной повязке Гитлера. Этот кадр и лег в основу обвинения. 

Несколько дней назад Боровикова задерживали за видеозапись обращения к политику Алексею Навальному. Ему вменили нарушение санитарных правил. Также сейчас суд рассматривает уголовное дело против него: активиста обвиняют в распространении порнографии за сохраненный «ВКонтакте» клип Rammstein.

Теги:
ng, пропаганда, архангельск

«ОВД-Инфо»: число задержанных на протестах в России превысило три тысячи человек

Общество1 286

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На сегодняшних несанкционированных акциях протеста в российских городах были задержаны как минимум 3013 человек.  Об этом сообщает «ОВД-Инфо».  До этого было известно о 2119 задержанных.

По данным организации, в Москве задержали 789 человек (по данным полиции, там в протестах приняли участие около двух тысяч человек, в том числе журналистов). По крайней мере 467 человек задержали в Петербурге. Более 100 задержанных также в Красноярске (194), Владивостоке (120), Нижнем Новгороде (114) и Новосибирске (103). 

Протестующие выходят на улице российских городов уже вторые выходные подряд, требуя освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево после лечения и реабилитации в Германии. Всю прошлую неделю шли задержания сторонников политика, как и до первых акций, которая прошла 23 января.

Управления Следственного комитета в восьми регионах возбудили уголовные дела о «применении насилия в отношении силовиков» на протестах в прошлую субботу. Несмотря на это, штабы Навального по всей стране объявили новые акции.

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Теги:
навальный, задержания, россия, em, протесты
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