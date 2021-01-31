Экс-главе архангельского штаба Навального назначили 8 суток ареста за пропаганду нацизма. Он опубликовал хронику Второй мировой войны

Бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова арестовали на восемь суток по обвинению в пропаганде нацизма. Октябрьский суд Архангельска признал его виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП, рассказал Боровиков «Новой газете».

По его словам, полиция усмотрела пропаганду нацизма в ролике, обнаруженном среди сохраненных видео на странице активиста «ВКонтакте». Сам ролик состоит из кадров хроники времен гитлеровской Германии и находится в открытом доступе в различных сообществах. Согласно акту осмотра интернет-страницы, составленному майором Огорелковым, на одном из кадров замечена свастика на нарукавной повязке Гитлера. Этот кадр и лег в основу обвинения.

Несколько дней назад Боровикова задерживали за видеозапись обращения к политику Алексею Навальному. Ему вменили нарушение санитарных правил. Также сейчас суд рассматривает уголовное дело против него: активиста обвиняют в распространении порнографии за сохраненный «ВКонтакте» клип Rammstein.