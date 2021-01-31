«Свободный университет» предложил отчисленным за участие в протестах студентам свои курсы и консультации

«Свободный университет» будет предлагать участие во всех своих курсах студентам отчисленным из российских вузов «за гражданскую позицию». Об этом сообщил один из основателей «Свободного университета» Кирилл Мартынов.

«Лучшие наши преподаватели смогут проконсультировать о продолжении систематического образования в Европе», — написал он в Twitter.

«Свободный университет» — это независимый образовательный проект, организованный бывшими преподавателями ВШЭ, с которыми вуз отказался продлевать контракт из-за «реорганизации». По мнению самих преподавателей, увольнения связаны с их «оппозиционными взглядами».

30 января стало известно, что ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов отчислил троих студентов за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Он заявил, что подписывал приказы «с болью в сердце».

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить видеообращение на YouTube-канале редакции студенческого журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них. В своем видеообращении сотрудники DOXA рассказывали, что университеты «угрожают студентам отчислением» и назначают на эти даты незапланированные экзамены и зачеты.