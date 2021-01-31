Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 9 от 29 января 2021

Читать номер

«Свободный университет» предложил отчисленным за участие в протестах студентам свои курсы и консультации

Общество5

5
 

«Свободный университет» будет предлагать участие во всех своих курсах студентам отчисленным из российских вузов «за гражданскую позицию». Об этом сообщил один из основателей «Свободного университета» Кирилл Мартынов.

«Лучшие наши преподаватели смогут проконсультировать о продолжении систематического образования в Европе», — написал он в Twitter.

«Свободный университет» — это независимый образовательный проект, организованный бывшими преподавателями ВШЭ, с которыми вуз отказался продлевать контракт из-за «реорганизации». По мнению самих преподавателей, увольнения связаны с их «оппозиционными взглядами».

30 января стало известно, что ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов отчислил троих студентов за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Он заявил, что подписывал приказы «с болью в сердце».

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить видеообращение на YouTube-канале редакции студенческого журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них. В своем видеообращении сотрудники DOXA рассказывали, что университеты «угрожают студентам отчислением» и назначают на эти даты незапланированные экзамены и зачеты.

Теги:
kn, мартынов, свободный университет, образование
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera